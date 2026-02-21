В Баку стартует Кубок мира. Азербайджан представляют чемпионы мира и Европы

Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартует Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

В соревнованиях примут участие спортсмены Азербайджана, Казахстана, Польши, Турции и США, а также нейтральные гимнасты из России и Беларуси.

В женских синхронных прыжках примет участие дуэт Шафига Гумбатова - Сельджан Махсудова, в мужских от Азербайджана заявлены две пары: Гусейн Аббасов - Магсуд Махсудов и Ниджат Мирзоев - Фархад Велиев.

В прыжках на батуте в индивидуальных соревнованиях выступят Сельджан Махсудова, Шафига Гумбатова, Аян Шабанова, Магсуд Махсудов, Фархад Велиев, Ниджат Мирзоев и Гусейн Аббасов.

Сегодня пройдет квалификация, а завтра состоятся финалы. Будет разыграно семь комплектов медалей.

Напомним, мужская сборная Азербайджана по тамблингу выиграла два последних чемпионата мира и последний чемпионат Европы. В индивидуальных соревнованиях Михаил Малкин побеждал на чемпионатах мира и Европы, а Тофик Алиев является серебряным призером Евро-2024. Кроме того, Тофик прославился тем, что первым в мире исполнил тройное сальто с тройным оборотом.

Что касается прыжков на батуте, то смешанный дуэт Магсуд Махсудов - Сельджан Махсудова является бронзовым призером чемпионата мира-2025. В индивидуальных соревнованиях ЧМ участница Олимпиады в Париже Сельджан заняла 5-е место.