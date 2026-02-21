ФСБ назвала Telegram опасным

ВСУ и украинские спецслужбы имеют возможность получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях. Об этом говорится в заявлении ФСБ России.

«Федеральная служба безопасности располагает достоверными данными о том, что Вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях.

Использование Telegram российским военнослужащими в зоне проведения (так называемой) «специальной военной операции» в последние три месяца приводило к угрозе жизни военных. В результате проведенного анализа работы мессенджера Telegram получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных сил РФ в зоне проведения «специальной военной операции» в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих», - говорится в сообщении.