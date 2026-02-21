Новый удар американской армии

Южное командование ВС США (SOUTHCOM) заявило об ударе по судну в восточной части Тихого океана, которое «проходило транзитом по известным маршрутам наркотрафика».

В сообщении отмечается, что оперативная группа «Южное копье» нанесла «смертоносный кинетический удар» по судну по указанию командующего генерала Фрэнсиса Донована.

Американские военные, согласно информации SOUTHCOM, атаковали судно, которое якобы эксплуатируется организациями, признанными террористическими.

«Разведка подтвердила, что судно проходило транзитом по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле. Во время этой операции были убиты трое мужчин-наркотеррористов. Ни один из военнослужащих США не пострадал», - указывается в сообщении.

17 февраля американские военные нанесли удары по трем судам в Тихом океане и Карибском море, погибли 11 человек, сообщило Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

До этого американские военные нанесли удар по судну в Карибском море 14 февраля. Тогда погибли три человека.