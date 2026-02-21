USD 1.7000
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд

Новый удар американской армии

10:15 791

Южное командование ВС США (SOUTHCOM) заявило об ударе по судну в восточной части Тихого океана, которое «проходило транзитом по известным маршрутам наркотрафика».

В сообщении отмечается, что оперативная группа «Южное копье» нанесла «смертоносный кинетический удар» по судну по указанию командующего генерала Фрэнсиса Донована.

Американские военные, согласно информации SOUTHCOM, атаковали судно, которое якобы эксплуатируется организациями, признанными террористическими.

«Разведка подтвердила, что судно проходило транзитом по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле. Во время этой операции были убиты трое мужчин-наркотеррористов. Ни один из военнослужащих США не пострадал», - указывается в сообщении.

17 февраля американские военные нанесли удары по трем судам в Тихом океане и Карибском море, погибли 11 человек, сообщило Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

До этого американские военные нанесли удар по судну в Карибском море 14 февраля. Тогда погибли три человека.

Макрона разозлили слова премьера Италии
10:44 193
Трамп: Я привел президента Сирии, он непослушный мальчик
10:23 697
Новый удар американской армии
10:15 792
ФСБ назвала Telegram опасным
10:07 533
В Баку стартует Кубок мира. Азербайджан представляют чемпионы мира и Европы
04:45 2394
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку
02:08 4313
Президента выбросили, как старые носки
20 февраля 2026, 20:30 6046
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
01:44 3644
Протестуют и буддийские монахи
01:59 1581
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
01:00 15421
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
20 февраля 2026, 15:24 5315

