Трамп: Я привел президента Сирии, он непослушный мальчик

«На самом деле президент Сирии (Ахмед аш-Шараа), которого я привел, делает выдающуюся работу. Он жесткий человек, непослушный мальчик, иначе бы он не справился. Сирия объединяется, действительно хорошо объединяется, и аш-Шараа до сих пор очень хорошо относился к курдам.

Он сильный и жесткий человек. Вчера я говорил с ним, мы обсуждали ситуацию в тюрьмах. В этих тюрьмах находятся некоторые из самых опасных террористов в мире. Аш-Шараа следит за этим процессом», - подчеркнул Трамп.

Согласно соглашению о прекращении огня и интеграции, вступившему в силу 2 февраля между правительством Сирии и YPG, все административные и военные структуры, пограничные переходы и нефтяные месторождения, находившиеся под контролем YPG, были переданы правительству Сирии.