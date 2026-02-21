USD 1.7000
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд

Трамп: Я привел президента Сирии, он непослушный мальчик

10:23 699

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа «делает выдающуюся работу», заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«На самом деле президент Сирии (Ахмед аш-Шараа), которого я привел, делает выдающуюся работу. Он жесткий человек, непослушный мальчик, иначе бы он не справился. Сирия объединяется, действительно хорошо объединяется, и аш-Шараа до сих пор очень хорошо относился к курдам.

Он сильный и жесткий человек. Вчера я говорил с ним, мы обсуждали ситуацию в тюрьмах. В этих тюрьмах находятся некоторые из самых опасных террористов в мире. Аш-Шараа следит за этим процессом», - подчеркнул Трамп.

Согласно соглашению о прекращении огня и интеграции, вступившему в силу 2 февраля между правительством Сирии и YPG, все административные и военные структуры, пограничные переходы и нефтяные месторождения, находившиеся под контролем YPG, были переданы правительству Сирии.

