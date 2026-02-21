Макрона разозлили слова премьера Италии

Мелони заявила, что «смерть молодого человека чуть старше 20 лет, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, является раной для всей Европы».

Макрон, находясь в Индии с рабочим визитом, сказал, что «пусть каждый сидит у себя — и тогда все будет в порядке», добавив, что его удивляют политики, которые называют себя националистами и выступают против вмешательства в свои дела, но при этом «первыми суют нос в то, что происходит у других».

В офисе премьер-министра Италии сообщили, что заявление президента Франции Макрона вызвало «изумление».

14 февраля телеканал BFMTV сообщил, что мужчина в возрасте 23 лет погиб в результате драки, устроенной левыми и правыми активистами перед зданием университета во французском Лионе, где выступала депутат Европарламента.