Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд

Макрона разозлили слова премьера Италии

10:44 199

Президент Франции Эммануэль Макрон резко отреагировал на слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая выразила соболезнования по поводу гибели молодого правого активиста во Франции.

Мелони заявила, что «смерть молодого человека чуть старше 20 лет, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, является раной для всей Европы».

Макрон, находясь в Индии с рабочим визитом, сказал, что «пусть каждый сидит у себя — и тогда все будет в порядке», добавив, что его удивляют политики, которые называют себя националистами и выступают против вмешательства в свои дела, но при этом «первыми суют нос в то, что происходит у других».

В офисе премьер-министра Италии сообщили, что заявление президента Франции Макрона вызвало «изумление».

14 февраля телеканал BFMTV сообщил, что мужчина в возрасте 23 лет погиб в результате драки, устроенной левыми и правыми активистами перед зданием университета во французском Лионе, где выступала депутат Европарламента.

