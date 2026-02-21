Трампу предложили уничтожить Хаменеи и его сына

Администрация президента США Дональда Трампа готова рассмотреть предложение, которое позволит Ирану осуществлять «символическое» обогащение урана, если это полностью исключит возможность создания ядерного оружия. Об этом высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию Axios.

При этом Трампу были представлены и военные варианты, включая сценарии, предполагающие прямой удар по верховному лидеру Ирана.

По словам американских чиновников, план Ирана должен быть крайне убедительным, поскольку ему предстоит преодолеть скепсис как внутри администрации Трампа, так и среди союзников в регионе.

«Президент Трамп готов принять сделку, если она будет содержательной и если он сможет представить ее как политическую победу внутри страны. Если иранцы хотят избежать удара, они должны сделать нам предложение, от которого невозможно отказаться. Они продолжают упускать окно возможностей. Если они будут играть в игры, терпения надолго не хватит», — заявил высокопоставленный американский чиновник.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что иранское предложение будет окончательно подготовлено в ближайшие два-три дня. Однако, по данным источников Axios в США и Израиле, Трамп может нанести удар уже в эти выходные.

Некоторые советники Трампа призывают к терпению, считая, что по мере наращивания американского военного присутствия его переговорные позиции усиливаются. Тем не менее даже близкие советники признают, что не знают, какое решение и когда примет президент.

«Президент еще не решил наносить удар. Я знаю это, потому что удара не было. Возможно, он никогда его не нанесет. А может проснуться завтра и сказать: «Хватит», — заявил один из старших советников.

По его словам, Пентагон представил Трампу различные варианты действий, включая сценарий, предполагающий ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи, его сына Моджтабы и других представителей духовного руководства. Второй источник подтвердил, что подобный план обсуждался несколько недель назад.

Другой советник отметил: «Трамп держит все варианты открытыми. Он может принять решение об атаке в любой момент».

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что только президент знает, какие решения он может принять.

В настоящее время Иран не осуществляет обогащение урана, поскольку значительная часть центрифуг была уничтожена авиаударами в июне прошлого года. США и Израиль заявляют, что нанесут новые удары, если обогащение будет возобновлено.

Верховный лидер Али Хаменеи при этом категорически отказывается от права на обогащение, утверждая, что программа носит исключительно мирный характер. Трамп неоднократно заявлял, что не хочет допустить обогащения урана в Иране.

Аракчи в интервью программе Morning Joe заявил, что во время переговоров в Женеве США не требовали «нулевого обогащения». Он также опроверг информацию о предложении временно приостановить программу. По его словам, обсуждается механизм обеспечения исключительно мирного характера иранской ядерной программы, включая меры по укреплению доверия в обмен на смягчение санкций.

После переговоров спецпредставители Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер попросили Тегеран представить детальное предложение, учитывающее все опасения США.

Американская сторона утверждает, что официальная позиция Трампа — «нулевое обогащение» на территории Ирана. Однако если Тегеран предложит ограниченное, «символическое» обогащение с убедительными гарантиями безопасности, Вашингтон готов изучить этот вариант.

Посредники из Омана и Катара сообщили сторонам, что любое соглашение должно позволить каждой стороне заявить о победе и быть приемлемым для стран Персидского залива и Израиля.

На фоне опасений войны США заявляют, что дождутся официального иранского предложения, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах.

Трамп в пятницу заявил, что Ирану «лучше заключить справедливую сделку», добавив, что иранский народ страдает от действий своих лидеров.

Аракчи сообщил, что проект предложения будет передан США после утверждения политическим руководством Ирана. Документ будет включать политические обязательства и технические меры, гарантирующие мирный характер программы.

Среди возможных технических мер — возвращение инспекторов МАГАТЭ с расширенными полномочиями и вывоз либо переработка примерно 450 кг высокообогащенного урана, находящегося на иранских объектах.

Американская сторона подчеркивает: предложение должно быть максимально детальным и доказать, что иранская программа носит исключительно мирный характер. «Посмотрим, что они нам представят письменно. По этому будет понятно, насколько серьезны их намерения. Теперь мяч на их стороне», — заявил чиновник.