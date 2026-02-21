Венгрия предложила Украине сделку

Венгрия поддержит выделение Украине кредита Евросоюза в размере €90 млрд, если возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», — написал дипломат в соцсетях.

По мнению Сийярто, Украина «шантажирует» Венгрию, «препятствуя транзиту нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией». Он добавил, что Киев «пытается вызвать перебои в поставках в Венгрию и поднять цены на топливо перед выборами».

Ранее руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт рассматривает возможность прекращения экспорта электроэнергии и природного газа в Украину, если Киев не возобновит работу нефтепровода «Дружба».

Заявление прозвучало после того, как накануне Венгрия объявила об остановке поставок дизельного топлива Украине. Руководитель аппарата Виктора Орбана заявил, что Будапешт рассмотрит другие меры, если украинцы и в дальнейшем «будут держать нефтепровод закрытым».

Прокачка российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» прекратилась 27 января. В Киеве заявили, что это произошло из-за повреждений трубопровода, полученных в результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

В ответ Венгрия приостановила поставки дизельного топлива в Украину. Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по трубопроводу Adria.

До этого правительство Словакии объявило об остановке поставок дизельного топлива в Украину. Словацкий премьер Роберт Фицо также призвал Еврокомиссию организовать визит мониторинговой группы на место повреждения нефтепровода.