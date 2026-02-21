Решение Путина привело в ужас замглавы его администрации

В Кремле перед началом войны с Украиной в феврале 2022 года были уверены, что подавляющее большинство украинцев поддержат российское вторжение.

Как пишет The Guardian со ссылкой на данные европейской разведки, в Москве оценивали, что лишь 10% украинцев будут готовы сопротивляться российским войскам. Остальные (90%), как полагали в Кремле, либо активно поддержат ввод российской армии, либо в конечном итоге примут его, «немного поворчав».

Человеком, у которого была информация об Украине, отличная от того, что говорили все, был Сергей Нарышкин — глава Службы внешней разведки. Он запомнился крайне неуверенным выступлением на историческом заседании в Кремле, где Владимир Путин спрашивал мнение членов Совета Безопасности по Украине.

Нарышкин, по словам источников The Guardian, знал то, чего другие не знали. «Но он слаб и нерешителен, а Путин хотел, чтобы все были частью этого решения. Поэтому вы увидели то поведение (Нарышкина), которое увидели», — сказал собеседник издания. Нарышкин выглядел испуганным, но в конечном итоге поддержал Путина.

Открыто против на заседании в Кремле выступил лишь один человек — замглавы администрации президента Дмитрий Козак, один из самых давних соратников Путина, знавший его с середины 1990-х. Козак был в ужасе от планов Путина, но осознал происходящее только в день заседания в Кремле, рассказал The Guardian близкий к нему источник.

По данным издания, в ходе той встречи Козак доказывал Путину не с моральной, а со стратегической точки зрения, что вторжение в Украину обернется катастрофой, хотя и не знал, что именно планирует президент РФ — ограниченную операцию по захвату Донбасса или полномасштабную войну. После окончания заседания Козак остался один на один с Путиным и продолжал с ним спорить, сообщил источник The Guardian. Выступление Козака вырезали из телетрансляции. В конце 2025 года он ушел в отставку со всех постов в АП.

Ожидания Кремля о поддержке украинцами российского вторжения оказались безнадежно оптимистичными, пишет The Guardian. Впрочем, даже исходя из оценок Москвы, против российской армии могли выступить около 4 млн человек. Собранных Путиным к тому моменту сил, стоявших на украинских границах, было явно недостаточно для того, чтобы побороть такое сопротивление, полагали европейские разведки.

Отчасти поэтому многие европейские страны до последнего не верили, что Путин решится на войну. Французский посол узнал о вторжении, только когда его разбудил звук российских ракет в его киевской квартире, пишет The Guardian.

Бруно Каль, глава немецкой внешней разведки BND, прилетел в Киев 23 февраля, когда американские, британские и польские разведывательные службы уже установили, что был отдан приказ о нападении со стороны России. Даже когда посол Германии в Киеве получил приказ эвакуировать дипломатов из города, Каль проигнорировал это предупреждение и как ни в чем не бывало планировал встречи на следующий день.

Каля пришлось эвакуировать из Киева в день вторжения с помощью польской разведки по дорогам, забитым бегущими украинцами.

«Мы не верили, что это произойдет, потому что считали, что идея о том, что они смогут войти в Киев и просто установить марионеточное правительство, совершенно безумна, — сказал The Guardian один из сотрудников европейской разведки. — Как оказалось, это действительно было совершенно безумно».