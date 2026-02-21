США и Турция полностью вытеснят Россию из Армении

Армения стремится вывести свои железные дороги из-под российского управления, чтобы национализировать их или хотя бы передать третьей стороне. Это связано с желанием Еревана интегрироваться в альтернативные транспортные проекты, включая поддерживаемый США маршрут TRIPP. Однако эти планы вызвали резко негативную реакцию Москвы, вплоть до откровенных угроз. Политолог Рашад Рзакулиев в интервью haqqin.az заявил, что в данном контексте речь идет не столько о техническом будущем проекта TRIPP, сколько о растущем геополитическом и геоэкономическом весе и влиянии США и Турции в регионе Южного Кавказа.

По его словам, после знаменательных вашингтонских событий 8 августа 2025 года и произошедшего внезапного потепления между Азербайджаном и Арменией все стороны регионального геополитического противостояния были вынуждены принять факт доминирования американских интересов на этом важнейшем участке глобального Срединного коридора, а также в странах, прилегающих к Зангезуру.

«Охранная грамота» США несколько остудила пыл и российского империализма, и иранской теократии в отношении наших стран — к их вящему неудовольствию. Попытка вывода железнодорожной инфраструктуры России в Армении под юрисдикцию армянского государства, несомненно, может стать очередным поводом для скандала между Кремлем и официальным Ереваном.

Напомню, ЗАО «Армянские железные дороги» было опосредованно передано РФ в феврале 2008 года Робертом Кочаряном — как последний благодарственный «подарок» своей московской метрополии перед отставкой с президентского поста в апреле того же года», — отметил Рзакулиев.

По его мнению, консенсусный вариант может быть найден при участии переговорщиков Белого дома. Он пояснил, что это предмет отдельного торга с Кремлем, либо при ином конфронтационном сценарии станет фактором полного вытеснения военно-политического и экономического российского влияния из Армении. «Российская сторона уже привыкла к западным санкциям, замораживанию своих счетов и объектов недвижимости на Западе.

Сама идея национализации армянских железных дорог, которые они «прихватили» за жалкие копейки, вызывает тяжелые приступы ипохондрии. Это, во-первых. Во-вторых, бывший вечный форпост России — Армения — сдает своего «старшего брата» с исключительной скоростью и со всем возможным армянским изяществом. Но самое главное — с прекращением российского контроля над армянской экономикой РФ полностью теряет остатки своего имперского влияния в регионе, включая военно-политический фактор. При наличии американо-турецких амбиций этот день не за горами», — считает политолог.

Он отметил, что ему сложно судить о технических аспектах прокладки TRIPP. По его мнению, при наличии американской инвестиционной базы и армянского умения осваивать зарубежные средства каких-либо организационно-технических проблем с «маршрутом Трампа» возникнуть не должно — если ранее не произойдут определенные события на Ближнем Востоке, которые могут изменить весь геополитический ландшафт большого региона.

«Риски для официального Баку в контексте данного армяно-американского проекта TRIPP формально минимальны. Однако, судя по антиазербайджанской риторике российских официальных СМИ и милитаристского экспертного сообщества, индуцированный шантаж в отношении азербайджанского общества развивается по экспоненте. Сегодня привычный «эпистолярный» стиль общения России со своими соседями уже никого не трогает и не удивляет. «СВО-2» на территории Южного Кавказа, на мой взгляд, исключена. А вербальные экзистенциальные терзания российских дипломатов, разведчиков и экспертов мы как-нибудь переживем», — добавил Рзакулиев.