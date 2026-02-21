USD 1.7000
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд

Грузия установила символическую цену для Азербайджана и Армении

Тбилиси установил символическую цену за транспортировку нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, говорится в сообщении Министерства экономики Грузии, пишут грузинские СМИ.

В начале декабря 2025 года Грузия разово и бесплатно обеспечила транзит нефти из Азербайджана через свою территорию в Армению, следующая партия перевозилась по стандартному тарифу, что вызвало недовольство Армении.

Тарифы стали главной темой обсуждения на встрече министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Давидом Худатяном в Ереване.

Худатян поблагодарил грузинскую коллегу за дружественное решение правительства Грузии, согласно которому установлена символическая тарифная ставка на транспортировку нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

Также на встрече было отмечено, что обе страны уделяют особое внимание развитию грузовых и пассажирских перевозок.

Грузинская сторона предоставила информацию о крупных транспортных инфраструктурных проектах в Грузии, полное введение в эксплуатацию которых значительно улучшит взаимосвязанность между двумя странами, транзит грузов из Армении и укрепит функцию Грузии в качестве регионального транспортного хаба.

Было отмечено, что одним из главных приоритетов Грузии является развитие безопасных, надежных и конкурентоспособных транспортных маршрутов.

