Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд

Международные аналитики о возможности эскалации между Баку и Ереваном

13:16

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по суверенным рейтингам Армении со «стабильного» на «позитивный», что обусловлено ожиданиями прогресса в нормализации отношений с Азербайджаном и началом экономической кооперации между двумя странами.

Об этом говорится в отчете агентства.

Агентство подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Армении в иностранной и местной валюте на уровне «BB-/B».

S&P подчеркивает, что имеется потенциал для улучшения геополитической ситуации на Южном Кавказе и ситуации в сфере безопасности.

«Прогресс в переговорах с Азербайджаном может снизить краткосрочные риски для безопасности (Армении), хотя перспектива прочного мира по-прежнему зависит от подписания обязывающего соглашения и его эффективного выполнения», — говорится в отчете.

Аналитики агентства считают, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном продвинулись вперед, что снижает вероятность военной эскалации в ближайшем будущем.

Согласно отчету, соглашение, парафированное при посредничестве США в августе 2025 года, стало важной политической вехой, сигнализируя о приверженности на уровне руководства стран и способствуя стабилизации ситуации в сфере безопасности. Первые шаги по нормализации привели к умеренному улучшению региональной транспортной связности и торговли, отмечают аналитики.

Вместе с тем в агентстве подчеркивают, что путь к подписанию и ратификации мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном остается сложным и потребует времени: «Долговечность соглашения будет зависеть от готовности обеих сторон к выполнению политически чувствительных решений, надежности мер по его исполнению и обеспечения безопасности».

К нерешенным вопросам аналитики S&P относят последовательность и обеспечение соблюдения делимитации границ, а также отсутствие четко определенных гарантий безопасности.

По их мнению, внутриполитические ограничения в Армении также могут добавить неопределенности в переговоры о мирном соглашении.

«Власти Армении готовят новую Конституцию, проект которой ожидается к марту, а референдум запланирован на период после парламентских выборов в июне. Однако остается неясным, сохранится ли преамбула ссылки на Декларацию независимости 1990 года — ключевой пункт, оспариваемый Азербайджаном, учитывая, что Баку рассматривает такие ссылки как подразумевающие территориальные претензии», — говорится в отчете.

По оценкам S&P, рост ВВП Армении в 2026 году составит 5,3%, в 2027 году он замедлится до 4,8%. Бюджетный дефицит в среднем составит около 3,3% ВВП в 2026–2029 годах, государственный долг — на уровне 44% ВВП в среднесрочной перспективе.

