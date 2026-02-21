Армения три года игнорирует Россию

Ереван не да е т разрешения на открытие генерального консульства России в Сюнике и затягива е т с конкретным ответом, пишет армянская газета Past.

По данным издания, власти почти три года откладывают обсуждение вопроса, а с мая 2025-го не отвечают на обращения. Газета утверждает, что МИД Армении получил указание как можно дольше уклоняться от ответа и не давать комментариев Москве.

В октябре 2022 года в Капане открылось генконсульство Ирана. В мае 2023 года пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что Армения согласилась на предложение об открытии российского консульства в Капане. Летом 2024 года «Грапарак» сообщила, что члены «Гражданского договора» по призыву властей пытались помешать открытию российского консульства в Капане.

В последний раз Россия объявляла о создании консульства в мае прошлого года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 мая 2025 года в Ереване заявил, что «ведется подготовительная работа» по открытию консульства в Капане.