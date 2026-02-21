«Шахеды» атакуют Татарстан?

Жители Альметьевска в Татарстане сообщают о пролете над городом беспилотников, напоминающих БПЛА-камикадзе «Шахед» и нескольких взрывах, пишут российские телеграм-каналы.
По словам главы района Гюзель Хабутдиновой, целью дронов стали производственные объекты. В учебных заведениях столицы Татарстана Казани отменили часть занятий из-за угрозы атаки БПЛА.
В городе работают сирены. В аэропорту Казани задержано 50 рейсов.
Ранее сегодня сообщалось, что в Саранске (Республика Мордовия) горит завод «Электровыпрямитель», находящийся под санкциями США, Канады, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии и Японии за поставки свой продукции на нужды российской армии.