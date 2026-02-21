USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Новость дня
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд

«Шахеды» атакуют Татарстан?

видео
14:45 1078

Жители Альметьевска в Татарстане сообщают о пролете над городом беспилотников, напоминающих БПЛА-камикадзе «Шахед» и нескольких взрывах, пишут российские телеграм-каналы.

По словам главы района Гюзель Хабутдиновой, целью дронов стали производственные объекты. В учебных заведениях столицы Татарстана Казани отменили часть занятий из-за угрозы атаки БПЛА.

В городе работают сирены. В аэропорту Казани задержано 50 рейсов.

Ранее сегодня сообщалось, что в Саранске (Республика Мордовия) горит завод «Электровыпрямитель», находящийся под санкциями США, Канады, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии и Японии за поставки свой продукции на нужды российской армии.

Четыре азербайджанских спортсмена вышли в финалы Кубка мира в Баку
Четыре азербайджанских спортсмена вышли в финалы Кубка мира в Баку обновлено
15:30 3920
Словакия поставила ультиматум Зеленскому
Словакия поставила ультиматум Зеленскому обновлено 15:31
15:31 2516
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет…
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет… Обещает экономист Эльман Садыгов
15:21 341
Американские дипломаты возвращаются в Сирию
Американские дипломаты возвращаются в Сирию
14:47 386
«Шахеды» атакуют Татарстан?
«Шахеды» атакуют Татарстан? видео
14:45 1079
Макрон похвалил американскую демократию
Макрон похвалил американскую демократию
14:31 561
Армения три года игнорирует Россию
Армения три года игнорирует Россию
14:19 1169
Горит еще один российский завод
Горит еще один российский завод видео
13:58 1755
Украинцы уничтожили российский «Торнадо-С»
Украинцы уничтожили российский «Торнадо-С» видео
13:31 2121
Международные аналитики о возможности эскалации между Баку и Ереваном
Международные аналитики о возможности эскалации между Баку и Ереваном
13:16 2121
Грузия установила символическую цену для Азербайджана и Армении
Грузия установила символическую цену для Азербайджана и Армении
12:45 2627

ЭТО ВАЖНО

Четыре азербайджанских спортсмена вышли в финалы Кубка мира в Баку
Четыре азербайджанских спортсмена вышли в финалы Кубка мира в Баку обновлено
15:30 3920
Словакия поставила ультиматум Зеленскому
Словакия поставила ультиматум Зеленскому обновлено 15:31
15:31 2516
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет…
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет… Обещает экономист Эльман Садыгов
15:21 341
Американские дипломаты возвращаются в Сирию
Американские дипломаты возвращаются в Сирию
14:47 386
«Шахеды» атакуют Татарстан?
«Шахеды» атакуют Татарстан? видео
14:45 1079
Макрон похвалил американскую демократию
Макрон похвалил американскую демократию
14:31 561
Армения три года игнорирует Россию
Армения три года игнорирует Россию
14:19 1169
Горит еще один российский завод
Горит еще один российский завод видео
13:58 1755
Украинцы уничтожили российский «Торнадо-С»
Украинцы уничтожили российский «Торнадо-С» видео
13:31 2121
Международные аналитики о возможности эскалации между Баку и Ереваном
Международные аналитики о возможности эскалации между Баку и Ереваном
13:16 2121
Грузия установила символическую цену для Азербайджана и Армении
Грузия установила символическую цену для Азербайджана и Армении
12:45 2627
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться