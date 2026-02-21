USD 1.7000
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Американские дипломаты возвращаются в Сирию

Американские дипломаты возвращаются в Сирию

Администрация президента Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении возобновить работу посольства США в Дамаске, закрытого в 2012 году во время гражданской войны.

Как передает Associated Press, в уведомлении комитеты Конгресса были проинформированы о «поэтапном подходе» Госдепартамента к возможному открытию посольства.

Согласно документу от 10 февраля, подготовка начнется через 15 дней, но сроки возвращения американского персонала в Дамаск пока не уточняются. 

Возобновление работы посольства - ключевой вопрос для посла Трампа в Турции и спецпосланника по Сирии Тома Баррака. Он активно работает над сближением с новым руководством Сирии, в том числе президентом Ахмадом аш-Шараа. Его цель — снять санкции и вернуть страну в международное сообщество.

В мае прошлого года Баррак побывал в Дамаске и поднял американский флаг в здании посольства, которое тогда еще не было открыто. 

Госдепартамент отказался раскрывать детали планов по возобновлению работы посольства, кроме подтверждения отправки уведомления.

