USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Новость дня
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд

И сербов призвали покинуть Иран

15:07 230

МИД Сербии призвал своих граждан, находящихся в Иране, покинуть страну, пишут зарубежные СМИ.

«В связи с ростом напряженности и риском ухудшения ситуации в сфере безопасности всем гражданам Республики Сербия, находящимся в Исламской Республике Иран, рекомендуется как можно скорее покинуть страну», - указано в заявлении МИД.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан страны немедленно покинуть Иран, предупредив, что в ближайшее время это может стать невозможным.

С аналогичным призывом к своим гражданам также выступили власти Германии и США.

Четыре азербайджанских спортсмена вышли в финалы Кубка мира в Баку
Четыре азербайджанских спортсмена вышли в финалы Кубка мира в Баку обновлено
15:30 3922
Словакия поставила ультиматум Зеленскому
Словакия поставила ультиматум Зеленскому обновлено 15:31
15:31 2518
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет…
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет… Обещает экономист Эльман Садыгов
15:21 342
Американские дипломаты возвращаются в Сирию
Американские дипломаты возвращаются в Сирию
14:47 387
«Шахеды» атакуют Татарстан?
«Шахеды» атакуют Татарстан? видео
14:45 1082
Макрон похвалил американскую демократию
Макрон похвалил американскую демократию
14:31 562
Армения три года игнорирует Россию
Армения три года игнорирует Россию
14:19 1170
Горит еще один российский завод
Горит еще один российский завод видео
13:58 1758
Украинцы уничтожили российский «Торнадо-С»
Украинцы уничтожили российский «Торнадо-С» видео
13:31 2122
Международные аналитики о возможности эскалации между Баку и Ереваном
Международные аналитики о возможности эскалации между Баку и Ереваном
13:16 2121
Грузия установила символическую цену для Азербайджана и Армении
Грузия установила символическую цену для Азербайджана и Армении
12:45 2628

ЭТО ВАЖНО

Четыре азербайджанских спортсмена вышли в финалы Кубка мира в Баку
Четыре азербайджанских спортсмена вышли в финалы Кубка мира в Баку обновлено
15:30 3922
Словакия поставила ультиматум Зеленскому
Словакия поставила ультиматум Зеленскому обновлено 15:31
15:31 2518
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет…
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет… Обещает экономист Эльман Садыгов
15:21 342
Американские дипломаты возвращаются в Сирию
Американские дипломаты возвращаются в Сирию
14:47 387
«Шахеды» атакуют Татарстан?
«Шахеды» атакуют Татарстан? видео
14:45 1082
Макрон похвалил американскую демократию
Макрон похвалил американскую демократию
14:31 562
Армения три года игнорирует Россию
Армения три года игнорирует Россию
14:19 1170
Горит еще один российский завод
Горит еще один российский завод видео
13:58 1758
Украинцы уничтожили российский «Торнадо-С»
Украинцы уничтожили российский «Торнадо-С» видео
13:31 2122
Международные аналитики о возможности эскалации между Баку и Ереваном
Международные аналитики о возможности эскалации между Баку и Ереваном
13:16 2121
Грузия установила символическую цену для Азербайджана и Армении
Грузия установила символическую цену для Азербайджана и Армении
12:45 2628
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться