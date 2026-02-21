И сербов призвали покинуть Иран

МИД Сербии призвал своих граждан, находящихся в Иране, покинуть страну, пишут зарубежные СМИ.

«В связи с ростом напряженности и риском ухудшения ситуации в сфере безопасности всем гражданам Республики Сербия, находящимся в Исламской Республике Иран, рекомендуется как можно скорее покинуть страну», - указано в заявлении МИД.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан страны немедленно покинуть Иран, предупредив, что в ближайшее время это может стать невозможным.

С аналогичным призывом к своим гражданам также выступили власти Германии и США.