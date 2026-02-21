В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет…

Планируется прокладка подводного кабеля через Черное море, соединяющего Южный Кавказ с Юго-Восточной Европой. Проект будет разработан совместно Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. Завершение строительства запланировано на 2032 год. Экономист Эльман Садыгов в интервью haqqin.az сообщил, что электрическая линия, которая будет проложена через Грузию и по дну Черного моря в Румынию и Венгрию, позволит передавать электроэнергию, полученную в Азербайджане из альтернативных источников, таких как ветер и солнце, в Румынию, а через румынскую территорию — в другие европейские страны.

«Следует учитывать, что в Румынии эта линия будет подключена к общеевропейской энергосети. Около 1100 километров линии пройдут по дну Черного моря. Фактически это имеет серьезные прямые и косвенные экономические выгоды для Азербайджана и в целом для Кавказа.

Прямая выгода очевидна: экспорт электроэнергии означает поступление валютной выручки в страну. Следующий важный момент — изменение имиджа Азербайджана. Страна, известная как нефтегазовая держава, станет также производителем и экспортером альтернативной электроэнергии», — отметил Садыгов.

По его словам, еще одна экономическая выгода заключается в том, что, если проект оправдает себя, в будущем может быть расширена его пропускная способность либо проложена новая линия. Он считает, что это позволит доставлять в Европу альтернативную электроэнергию, производимую в странах Центральной Азии, через территорию Азербайджана.

«Таким образом, Азербайджан сможет играть и роль транзитной страны. Одним из важных вопросов является также возможность прокладки параллельно этой линии оптоволоконного кабеля, который может способствовать улучшению интернет-инфраструктуры на Кавказе и повышению скорости интернета в регионе.

В итоге можно отметить, что проект имеет как прямые, так и косвенные экономические преимущества, а также важное значение с точки зрения укрепления международного имиджа Азербайджана. Кроме того, после начала экспорта электроэнергии по данной линии привлечение инвестиций в альтернативные источники энергии в Азербайджане, в том числе со стороны европейских стран, может упроститься», — считает Садыгов.

Экономист добавил, что в конечном итоге Азербайджан сможет стать одновременно производителем, экспортером и транзитной страной в сфере альтернативной энергетики, что знаменует «начало нового этапа» в его энергетической политике.