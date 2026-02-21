USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Иран будет для Трампа крепким орешком

обновлено 17:03; фото
17:03 749

Военная операция США против Ирана будет значительно сложнее, чем возможные действия против Венесуэлы, пишет The New York Times.

Иран располагает одним из крупнейших ракетных арсеналов на Ближнем Востоке — включая дроны, противокорабельные и баллистические ракеты, способные поражать американские базы в регионе.

Тегеран также опирается на сеть союзных группировок, в том числе хуситов и «Хезболлу», что создает риск многофронтового конфликта. Эксперты сомневаются в успехе силового сценария.

По их оценке, «дешевого и простого» военного решения нет, а эскалация может привести к серьезным потерям и расширению нестабильности.

*** 16:18 

Несмотря на утверждения о том, что поставленные Россией Ирану системы ПВО С-300 были уничтожены в результате израильских ударов в 2024 году, новые спутниковые снимки показывают, что некоторые пусковые установки С-300 вновь появились вблизи Тегерана.

Однако, пишут зарубежные СМИ, ключевые радары все еще отсутствуют, что означает, что системы, вероятно, устарели или могут быть ложными целями. Даже если они будут в рабочем состоянии, системы ПВО Ирана покажутся плохо интегрированными и более слабыми, чем раньше, что сделает их уязвимыми в будущем конфликте.

Схожая ситуация и на авиабазе в Исфахане. Там Иран заменил поврежденную систему ПВО С-300 на более старую С-200, которая, согласно снимкам, похоже, не подключена к радарам или системам управления, что делает ее, вероятно, неработоспособной.

Массовые протесты и столкновения в Тегеране
Массовые протесты и столкновения в Тегеране обновлено 16:02
16:02 4710
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского? наша аналитика, все еще актуально
01:44 4898
Закир Гасанов проверил ПВО
Закир Гасанов проверил ПВО фото
16:58 259
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
12:16 6586
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
16:42 474
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
16:27 533
Иран будет для Трампа крепким орешком
Иран будет для Трампа крепким орешком обновлено 17:03; фото
17:03 750
Пока Трамп угрожает Дании, Россия и Китай нацелились на Норвегию
Пока Трамп угрожает Дании, Россия и Китай нацелились на Норвегию
15:45 1063
Азербайджан в четырех финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в четырех финалах Кубка мира в Баку обновлено
16:36 4314
Словакия поставила ультиматум Зеленскому
Словакия поставила ультиматум Зеленскому обновлено 15:31
15:31 3627
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет…
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет… Обещает экономист Эльман Садыгов
15:21 1606

ЭТО ВАЖНО

Массовые протесты и столкновения в Тегеране
Массовые протесты и столкновения в Тегеране обновлено 16:02
16:02 4710
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского? наша аналитика, все еще актуально
01:44 4898
Закир Гасанов проверил ПВО
Закир Гасанов проверил ПВО фото
16:58 259
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
12:16 6586
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
16:42 474
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
16:27 533
Иран будет для Трампа крепким орешком
Иран будет для Трампа крепким орешком обновлено 17:03; фото
17:03 750
Пока Трамп угрожает Дании, Россия и Китай нацелились на Норвегию
Пока Трамп угрожает Дании, Россия и Китай нацелились на Норвегию
15:45 1063
Азербайджан в четырех финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в четырех финалах Кубка мира в Баку обновлено
16:36 4314
Словакия поставила ультиматум Зеленскому
Словакия поставила ультиматум Зеленскому обновлено 15:31
15:31 3627
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет…
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет… Обещает экономист Эльман Садыгов
15:21 1606
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться