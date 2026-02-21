Иран будет для Трампа крепким орешком

В оенная операция США против Ирана будет значительно сложнее, чем возможные действия против Венесуэлы, пишет The New York Times.

По их оценке, «дешевого и простого» военного решения нет, а эскалация может привести к серьезным потерям и расширению нестабильности.

Тегеран также опирается на сеть союзных группировок, в том числе хуситов и «Хезболлу», что создает риск многофронтового конфликта. Эксперты сомневаются в успехе силового сценария.

*** 16:18

Несмотря на утверждения о том, что поставленные Россией Ирану системы ПВО С-300 были уничтожены в результате израильских ударов в 2024 году, новые спутниковые снимки показывают, что некоторые пусковые установки С-300 вновь появились вблизи Тегерана.

Однако, пишут зарубежные СМИ, ключевые радары все еще отсутствуют, что означает, что системы, вероятно, устарели или могут быть ложными целями. Даже если они будут в рабочем состоянии, системы ПВО Ирана покажутся плохо интегрированными и более слабыми, чем раньше, что сделает их уязвимыми в будущем конфликте.

Схожая ситуация и на авиабазе в Исфахане. Там Иран заменил поврежденную систему ПВО С-300 на более старую С-200, которая, согласно снимкам, похоже, не подключена к радарам или системам управления, что делает ее, вероятно, неработоспособной.