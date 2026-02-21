У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт

Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли поддержал участие россиян в Паралимпийских играх 2026 года с флагом и гимном страны. Его комментарий приводит газета The New York Times.

Страны Европы выразили протест против решения Международного паралимпийского комитета (МПК) прекратить ограничения против российских и белорусских атлетов. В частности, прозвучали призывы отказать в выдаче виз сопровождающим их лицам, несмотря на то что паралимпийцы остро нуждаются в их помощи.

«Я думаю, спорт для всех», - сказал Замполли.

Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.