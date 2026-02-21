Китай тайно разрабатывает ядерное оружие

USD 1.7000
Разведывательные службы США полагают, что Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения и за последние годы провел как минимум одно тайное испытание в рамках модернизации своего арсенала, сообщили источники CNN, знакомые с оценками американской разведки.

По их данным, в США считают, что Китай разрабатывает ракеты с разделяющейся головной частью, а также тактическое ядерное оружие малой мощности, которое можно применить, в частности, в случае конфликта вокруг Тайваня.

По словам собеседников телеканала, на основе доказательств, собранных в рамках анализа того, что в США считают ядерным взрывным испытанием, проведенным в Лобноре в 2020 году, американские чиновники пришли к выводу, что решение провести его было мотивировано стремлением Китая к созданию ядерного оружия следующего поколения.

В Вашингтоне полагают, что одной из причин возобновления испытаний Пекином является отсутствие у него достаточных данных о применении ядерного оружия на практике. «У них есть оружие совершенно нового поколения, для которого у них нет базы данных», — сказал один из источников CNN, знакомый с ситуацией.

В Пентагоне заявили телеканалу, что ведомство «не комментирует оценки разведки, связанные с конкретными предполагаемыми ядерными испытаниями». Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что «Соединенные Штаты исказили и очернили ядерную политику Китая».

«Это политическая манипуляция, направленная на достижение ядерной гегемонии и уклонение от своих собственных обязательств в области ядерного разоружения, — сказал он. — Китай решительно выступает против подобных заявлений. Утверждения США о проведении Китаем ядерных испытаний совершенно необоснованны».

