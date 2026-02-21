USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и его заместитель — командующий военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде проверили служебно-боевую деятельность воинской части противовоздушной обороны.

Как сообщили в министерстве, в командном пункте воинской части Закир Гасанов заслушал доклады о выполнении служебных задач и текущей обстановке.

Затем руководящий состав Минобороны понаблюдал за занятиями по спецподготовке, по итогам которых высоко оценил уровень профессионализма военнослужащих, их теоретические знания и навыки использования вооружения и техники.

Закир Гасанов дал поручения об углубленном изучении тактико-технических характеристик современного вооружения и техники, недавно поступивших в арсенал подразделений ПВО, освоении возможностей их эффективного применения в боевых условиях.

Массовые протесты и столкновения в Тегеране
Массовые протесты и столкновения в Тегеране обновлено 16:02
16:02 4719
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского? наша аналитика, все еще актуально
01:44 4899
Закир Гасанов проверил ПВО
Закир Гасанов проверил ПВО фото
16:58 264
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
12:16 6589
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
16:42 478
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
16:27 537
Иран будет для Трампа крепким орешком
Иран будет для Трампа крепким орешком обновлено 17:03; фото
17:03 758
Пока Трамп угрожает Дании, Россия и Китай нацелились на Норвегию
Пока Трамп угрожает Дании, Россия и Китай нацелились на Норвегию
15:45 1065
Азербайджан в четырех финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в четырех финалах Кубка мира в Баку обновлено
16:36 4316
Словакия поставила ультиматум Зеленскому
Словакия поставила ультиматум Зеленскому обновлено 15:31
15:31 3628
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет…
В Азербайджан поступят деньги, хороший интернет… Обещает экономист Эльман Садыгов
15:21 1609

