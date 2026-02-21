USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Москва угрожает корейцам

17:31 1361

Москва заявила, что в случае участия Сеула в программе PURL будет вынуждена принять соответствующие ответные меры, в том числе асимметричные. Об этом заявила на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что власти Южной Кореи анализируют дополнительные варианты поддержки Украины на фоне продолжающейся войны. Речь идет о возможном участии в международной инициативе, связанной с поставками оборудования и другой помощи.

К инициативе уже присоединились страны, не входящие в НАТО, в частности Австралия и Новая Зеландия. О намерении участвовать также должна объявить Япония.

При этом техника, закупаемая при поддержке Токио, как ожидается, будет включать преимущественно нелетальные средства, например транспорт и радиолокационные системы.

Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание? ОТВЕЧАЕТ ЭКОНОМИСТ
18:42 143
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
18:28 352
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана ФОТО
18:16 548
Украина об атаке на Удмуртию
Украина об атаке на Удмуртию обновлено 17:57
17:57 3712
Москва угрожает корейцам
Москва угрожает корейцам
17:31 1362
Массовые протесты и столкновения в Тегеране
Массовые протесты и столкновения в Тегеране обновлено 16:02
16:02 6228
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского? наша аналитика, все еще актуально
01:44 5135
Закир Гасанов проверил ПВО
Закир Гасанов проверил ПВО фото
16:58 972
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
12:16 7632
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
16:42 1152
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
16:27 1036

ЭТО ВАЖНО

Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание? ОТВЕЧАЕТ ЭКОНОМИСТ
18:42 143
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
18:28 352
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана ФОТО
18:16 548
Украина об атаке на Удмуртию
Украина об атаке на Удмуртию обновлено 17:57
17:57 3712
Москва угрожает корейцам
Москва угрожает корейцам
17:31 1362
Массовые протесты и столкновения в Тегеране
Массовые протесты и столкновения в Тегеране обновлено 16:02
16:02 6228
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского? наша аналитика, все еще актуально
01:44 5135
Закир Гасанов проверил ПВО
Закир Гасанов проверил ПВО фото
16:58 972
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
12:16 7632
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
16:42 1152
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
16:27 1036
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться