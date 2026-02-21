Москва угрожает корейцам

Москва заявила, что в случае участия Сеула в программе PURL будет вынуждена принять соответствующие ответные меры, в том числе асимметричные. Об этом заявила на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что власти Южной Кореи анализируют дополнительные варианты поддержки Украины на фоне продолжающейся войны. Речь идет о возможном участии в международной инициативе, связанной с поставками оборудования и другой помощи.

К инициативе уже присоединились страны, не входящие в НАТО, в частности Австралия и Новая Зеландия. О намерении участвовать также должна объявить Япония.

При этом техника, закупаемая при поддержке Токио, как ожидается, будет включать преимущественно нелетальные средства, например транспорт и радиолокационные системы.