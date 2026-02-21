Презентовали ценный учебник под названием «Адвокатская деятельность»

Компания BP от имени своих партнеров по проектам Азери–Чираг–Гюнешли, Баку–Тбилиси–Джейхан, Шахдениз и Южно-Кавказский газопровод — SOCAR, TPAO, LUKOIL, SGC, NICO, MOL, INPEX, ExxonMobil, ITOCHU, ONGC Videsh, Eni, MVM и TotalEnergies — представила общественности новый, широкого охвата юридический учебник.

Цель издания — усилить общественно-правовое просвещение и расширить доступ к качественным академическим ресурсам для студентов-юристов, практикующих юристов и преподавателей. Основная задача книги «Адвокатская деятельность» — укрепление правовой культуры общества путем предоставления ясных, структурированных и доступных знаний о сущности и функциях адвокатуры. Объединяя теоретические, исторические и практические подходы, учебник призван способствовать формированию более информированного юридического сообщества и подготовке будущих юристов и правовых специалистов. Ожидается, что книга станет ценным учебным и справочным ресурсом для студентов юридических факультетов, работников юридической сферы, сотрудников правоохранительных органов, профессорско-преподавательского состава вузов, а также всех, кто нуждается в надежном правовом источнике.

Выступая на презентации, прошедшей сегодня в Баку, вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли отметил: «Мы рады поддержать издание, которое внесет вклад в укрепление правовой культуры общества и подготовку нового поколения юристов. Это труд, объединяющий знания и опыт, способные помочь всей юридической среде — от студентов до практиков и преподавателей. Мы уверены, что, передав книгу университетам и юридическим институтам, делаем важную базу знаний доступной для всех целевых аудиторий. Надеемся, что это издание станет ценным справочником для каждого, кто работает в сфере права». Председатель президиума Коллегии адвокатов и соавтор учебника «Адвокатская деятельность» Анар Багиров, приветствуя участников мероприятия, подробно рассказал о целях, структуре и практической значимости издания. Он подчеркнул, что учебник системно охватывает нормативно-правовую базу адвокатуры, основные принципы профессиональной деятельности и современные вызовы, восполняя существующий научно-практический пробел.

Анар Багиров отметил, что в книге уделено значительное внимание изучению исторических аспектов и международного опыта, проведению сравнительных анализов, сопоставлению законодательства и судебной практики, а также определению перспектив развития института адвокатуры. Кроме того, подробно исследованы этапы формирования и развития адвокатуры в Азербайджане, а также в сравнительном аспекте рассмотрены процессы становления адвокатских институтов в зарубежных странах. В 528-страничном издании адвокатура рассматривается как профессиональная деятельность и как один из ключевых институтов гражданского общества. В книге подробно раскрываются основы, цели и принципы адвокатуры, прослеживаются этапы исторического развития профессии, обсуждаются ее теоретические основания как самостоятельная область исследования. В сравнительных разделах анализируется организация адвокатуры в зарубежных странах, а в других главах объясняются международно-правовые принципы, лежащие в основе права на защиту, и нормы, регулирующие деятельность адвокатов на глобальном уровне. Одним из ключевых разделов книги является анализ структуры и правового регулирования адвокатской деятельности в Азербайджане. В нем рассматриваются роль юридической помощи как общественной услуги, нормативы и проблемы бесплатной правовой поддержки, права и обязанности адвокатов, профессиональная этика и принципы конфиденциальности, а также правовой статус адвокатов.