USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Презентовали ценный учебник под названием «Адвокатская деятельность»

фото
Отдел информации
18:00 239

Компания BP от имени своих партнеров по проектам Азери–Чираг–Гюнешли, Баку–Тбилиси–Джейхан, Шахдениз и Южно-Кавказский газопровод — SOCAR, TPAO, LUKOIL, SGC, NICO, MOL, INPEX, ExxonMobil, ITOCHU, ONGC Videsh, Eni, MVM и TotalEnergies — представила общественности новый, широкого охвата юридический учебник.

Цель издания — усилить общественно-правовое просвещение и расширить доступ к качественным академическим ресурсам для студентов-юристов, практикующих юристов и преподавателей.

Основная задача книги «Адвокатская деятельность» — укрепление правовой культуры общества путем предоставления ясных, структурированных и доступных знаний о сущности и функциях адвокатуры. Объединяя теоретические, исторические и практические подходы, учебник призван способствовать формированию более информированного юридического сообщества и подготовке будущих юристов и правовых специалистов.

Ожидается, что книга станет ценным учебным и справочным ресурсом для студентов юридических факультетов, работников юридической сферы, сотрудников правоохранительных органов, профессорско-преподавательского состава вузов, а также всех, кто нуждается в надежном правовом источнике.

Выступая на презентации, прошедшей сегодня в Баку, вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли отметил:

«Мы рады поддержать издание, которое внесет вклад в укрепление правовой культуры общества и подготовку нового поколения юристов. Это труд, объединяющий знания и опыт, способные помочь всей юридической среде — от студентов до практиков и преподавателей. Мы уверены, что, передав книгу университетам и юридическим институтам, делаем важную базу знаний доступной для всех целевых аудиторий. Надеемся, что это издание станет ценным справочником для каждого, кто работает в сфере права».

Председатель президиума Коллегии адвокатов и соавтор учебника «Адвокатская деятельность» Анар Багиров, приветствуя участников мероприятия, подробно рассказал о целях, структуре и практической значимости издания. Он подчеркнул, что учебник системно охватывает нормативно-правовую базу адвокатуры, основные принципы профессиональной деятельности и современные вызовы, восполняя существующий научно-практический пробел.

Анар Багиров отметил, что в книге уделено значительное внимание изучению исторических аспектов и международного опыта, проведению сравнительных анализов, сопоставлению законодательства и судебной практики, а также определению перспектив развития института адвокатуры. Кроме того, подробно исследованы этапы формирования и развития адвокатуры в Азербайджане, а также в сравнительном аспекте рассмотрены процессы становления адвокатских институтов в зарубежных странах.

В 528-страничном издании адвокатура рассматривается как профессиональная деятельность и как один из ключевых институтов гражданского общества. В книге подробно раскрываются основы, цели и принципы адвокатуры, прослеживаются этапы исторического развития профессии, обсуждаются ее теоретические основания как самостоятельная область исследования. В сравнительных разделах анализируется организация адвокатуры в зарубежных странах, а в других главах объясняются международно-правовые принципы, лежащие в основе права на защиту, и нормы, регулирующие деятельность адвокатов на глобальном уровне.

Одним из ключевых разделов книги является анализ структуры и правового регулирования адвокатской деятельности в Азербайджане. В нем рассматриваются роль юридической помощи как общественной услуги, нормативы и проблемы бесплатной правовой поддержки, права и обязанности адвокатов, профессиональная этика и принципы конфиденциальности, а также правовой статус адвокатов.

Проект является частью обязательств BP и партнеров по поддержке развития образования и профессиональных навыков в стране.

Исполнителем проекта выступил Общественный союз «Центр продвижения прав человека».

Следует отметить, что учебник «Адвокатская деятельность», подготовленный в рамках объявленного указом президента Ильхама Алиева от 28 декабря 2024 года «Года Конституции и Суверенитета», был опубликован 25 декабря 2025 года. Авторами издания являются Анар Багиров, Амир Алиев, Тургай Гусейнов, Гюльназ Рзаева и Паша Сафаров. Книга подготовлена и издана при финансовой поддержке компании BP и ее партнеров по соответствующим проектам, научной поддержке Коллегии адвокатов Азербайджана и по инициативе Общественного союза «Центр продвижения прав человека».

На мероприятии выступили депутат Милли Меджлиса, председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, депутат Милли Меджлиса, председатель Комитета по правам человека, руководитель правления Центра социальных исследований Захид Орудж, ректор Академии Государственного таможенного комитета Гулу Новрузов, руководитель Научно-учебного центра Генеральной прокуратуры Фазиль Гасаналиев, ректор Азербайджанской государственной морской академии Эльдар Годжаев, декан юридического факультета Бакинского государственного университета Заур Алиев и руководитель Фонда конституционных исследований, председатель Общественного совета при МВД Алимамед Нуриев. Они высоко оценили учебник «Адвокатская деятельность» как значимое научное издание для правового просвещения и развития юридического образования.

Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание? ОТВЕЧАЕТ ЭКОНОМИСТ
18:42 144
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
18:28 352
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана ФОТО
18:16 551
Украина об атаке на Удмуртию
Украина об атаке на Удмуртию обновлено 17:57
17:57 3714
Москва угрожает корейцам
Москва угрожает корейцам
17:31 1362
Массовые протесты и столкновения в Тегеране
Массовые протесты и столкновения в Тегеране обновлено 16:02
16:02 6229
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского? наша аналитика, все еще актуально
01:44 5135
Закир Гасанов проверил ПВО
Закир Гасанов проверил ПВО фото
16:58 973
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
12:16 7633
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
16:42 1152
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
16:27 1036

ЭТО ВАЖНО

Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание? ОТВЕЧАЕТ ЭКОНОМИСТ
18:42 144
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
18:28 352
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана ФОТО
18:16 551
Украина об атаке на Удмуртию
Украина об атаке на Удмуртию обновлено 17:57
17:57 3714
Москва угрожает корейцам
Москва угрожает корейцам
17:31 1362
Массовые протесты и столкновения в Тегеране
Массовые протесты и столкновения в Тегеране обновлено 16:02
16:02 6229
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского? наша аналитика, все еще актуально
01:44 5135
Закир Гасанов проверил ПВО
Закир Гасанов проверил ПВО фото
16:58 973
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
12:16 7633
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
16:42 1152
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
16:27 1036
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться