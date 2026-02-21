USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана

ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
18:16 552

В мужском финале чемпионата Азербайджана по шахматам случилась сенсация. Рейтинг-фаворит Шахрияр Мамедъяров (2727) проиграл в финале шестому номеру соревнований Магомеду Мурадлы (2581).

Вчера в первой партии, в которой Шахрияр играл белыми фигурами, соперники сыграли вничью. Сегодня белый цвет был уже у Магомеда, который смог одержать победу.

Мурадлы в третий раз в карьере становится чемпионом страны. Он стал обладателем денежного приза в 20 тысяч манатов.

Мамедъяров же второй год подряд проигрывает в финале. В прошлом году он уступил Рауфу Мамедову. В последний раз Шахрияр выигрывал чемпионат Азербайджана 24 года назад.

Женский финал Аян Аллахвердиева - Ульвия Фаталиева продолжается.

Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание? ОТВЕЧАЕТ ЭКОНОМИСТ
18:42 144
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
18:28 354
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана ФОТО
18:16 553
Украина об атаке на Удмуртию
Украина об атаке на Удмуртию обновлено 17:57
17:57 3716
Москва угрожает корейцам
Москва угрожает корейцам
17:31 1364
Массовые протесты и столкновения в Тегеране
Массовые протесты и столкновения в Тегеране обновлено 16:02
16:02 6229
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского? наша аналитика, все еще актуально
01:44 5135
Закир Гасанов проверил ПВО
Закир Гасанов проверил ПВО фото
16:58 974
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
12:16 7634
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
16:42 1153
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
16:27 1037

ЭТО ВАЖНО

Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание? ОТВЕЧАЕТ ЭКОНОМИСТ
18:42 144
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
18:28 354
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана ФОТО
18:16 553
Украина об атаке на Удмуртию
Украина об атаке на Удмуртию обновлено 17:57
17:57 3716
Москва угрожает корейцам
Москва угрожает корейцам
17:31 1364
Массовые протесты и столкновения в Тегеране
Массовые протесты и столкновения в Тегеране обновлено 16:02
16:02 6229
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского? наша аналитика, все еще актуально
01:44 5135
Закир Гасанов проверил ПВО
Закир Гасанов проверил ПВО фото
16:58 974
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
12:16 7634
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
16:42 1153
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
16:27 1037
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться