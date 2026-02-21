Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана

В мужском финале чемпионата Азербайджана по шахматам случилась сенсация. Рейтинг-фаворит Шахрияр Мамедъяров (2727) проиграл в финале шестому номеру соревнований Магомеду Мурадлы (2581).
Вчера в первой партии, в которой Шахрияр играл белыми фигурами, соперники сыграли вничью. Сегодня белый цвет был уже у Магомеда, который смог одержать победу.
Мурадлы в третий раз в карьере становится чемпионом страны. Он стал обладателем денежного приза в 20 тысяч манатов.
Мамедъяров же второй год подряд проигрывает в финале. В прошлом году он уступил Рауфу Мамедову. В последний раз Шахрияр выигрывал чемпионат Азербайджана 24 года назад.
Женский финал Аян Аллахвердиева - Ульвия Фаталиева продолжается.