Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана

В мужском финале чемпионата Азербайджана по шахматам случилась сенсация. Рейтинг-фаворит Шахрияр Мамедъяров (2727) проиграл в финале шестому номеру соревнований Магомеду Мурадлы (2581).

Вчера в первой партии, в которой Шахрияр играл белыми фигурами, соперники сыграли вничью. Сегодня белый цвет был уже у Магомеда, который смог одержать победу.

Мурадлы в третий раз в карьере становится чемпионом страны. Он стал обладателем денежного приза в 20 тысяч манатов.