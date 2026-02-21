USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Зеленский обсудил с Рютте трехсторонние мирные переговоры

18:22 179

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте недавние переговоры в Женеве, ситуацию в украинской энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Говорил с Марком Рютте. Скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы», – написал Зеленский.

Он выразил удовлетворение по поводу того, что взгляды его и Рютте совпадают.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание? ОТВЕЧАЕТ ЭКОНОМИСТ
18:42 148
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
18:28 357
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана ФОТО
18:16 554
Украина об атаке на Удмуртию
Украина об атаке на Удмуртию обновлено 17:57
17:57 3718
Москва угрожает корейцам
Москва угрожает корейцам
17:31 1367
Массовые протесты и столкновения в Тегеране
Массовые протесты и столкновения в Тегеране обновлено 16:02
16:02 6230
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского? наша аналитика, все еще актуально
01:44 5135
Закир Гасанов проверил ПВО
Закир Гасанов проверил ПВО фото
16:58 975
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
12:16 7635
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
Китай тайно разрабатывает ядерное оружие
16:42 1153
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
У Трампа поддержали возвращение России в большой спорт
16:27 1039

