Рост культа брутальности в Белом доме

Брутальность и эстетика маскулинности стала фирменным стилем команды президента США Дональда Трампа и способом транслировать свой идеал мужественности на фоне политических кризисов. Об этой тенденции пишет американская газета The New York Times.

В пример издание приводит министра войны Пита Хегсета, министра здравоохранения Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего, министра транспорта Шона Даффи, администратора Центров услуг Medicare и Medicaid Мехмета Оза.

Хегсет сегодня поделился на странице в Х видео, где он лежа поднимает штангу. Видео было опубликовано на странице оперативного реагирования Министерства войны (Department of War, DOW), которое, как указано в описании аккаунта, поддерживает миссию Хегсета и «борется с фейковыми новостями».

«Соединенные Штаты могут оказаться втянутыми в военный конфликт с Ираном уже в эти выходные. Но <...> Пит Хегсет хочет, чтобы каждый американец был уверен в одном очень важном моменте: его ягодичные мышцы остаются неподвижными, когда он качает железо. «Нужно держать попу внизу», — сказал мистер Хегсет, вероятно, про себя, пытаясь поднять штангу», — говорится в материале.

В аккаунтах Хегсета и ведомств Пентагона регулярно публикуются видео с тренировками министра войны — на них он вместе с военными поднимает штанги, занимается на велотренажерах, качает пресс.

Кеннеди-младший на этой неделе тоже опубликовал ролик, где он в сауне тренируется на велотренажере в джинсах и без рубашки. В кадре Кеннеди занимается вместе с музыкантом Кидом Роком. Видео начинается со слов «rock out, work out» (с англ. «отрывайся по полной, тренируйся». ). Мужчины плавают в джакузи, делают упражнения и играют в теннис.

На одном из кадров министр здравоохранения США пьет из стакана напиток белого цвета, по-видимому молоко. Видео заканчивается словами Make America Healthy Again (с англ. «сделаем Америку снова здоровой».).

Продвижение темы мужественности газета связывает с «одной из определяющих» тем президентских выборов 2024 года — «разочарование легионов молодых мужчин», которые сочли, что их маскулинность сделала их «мишенью негатива и дискриминации». Они также жаловались, что их могут не воспринимать как жизнеспособных партнеров и кормильцев. Эта категория американцев помогла переизбрать Трампа, говорится в материале.