Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой

Общественная активистка Сара Рагимова объявлена в розыск, в отношении нее возбуждено уголовное дело и введен запрет на выезд из страны.

Как сообщила сама Рагимова, сегодня, 21 февраля, она обратилась в 3-й центр ASAN xidmət, чтобы получить заграничный паспорт. Однако в центре Рагимовой сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. После этого активистку доставили в 22-е отделение полиции.

«Там выяснилось, что дело относится к Управлению полиции Сабаильского района. Затем сотрудники этого управления приехали и отвезли меня к себе. В управлении сообщили, что в 2024 году в отношении меня было возбуждено уголовное дело, я объявлена в розыск, и мне запрещен выезд из страны», — рассказала Рагимова.