Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?

В последнее время предметом обсуждения стали разговоры о повышении тарифов на воду. Экономист Асиф Ибрагимов в интервью haqqin.az прокомментировал ситуацию и возможные причины пересмотра тарифов.

По его словам, в целом вопрос повышения тарифов на воду в Азербайджане связан с тем, что она является стратегическим ресурсом, а регулирование цен осуществляется Тарифным советом.

«Установление и повышение тарифов производится на основании обоснованного представления соответствующего ведомства, отвечающего за водное хозяйство. При этом во многих случаях мы видим, что снижения цен никогда не происходило. Наблюдаемая тенденция в основном направлена на удорожание. В настоящее время, согласно официальным заявлениям, отмечается, что повышения тарифов не планируется», — отметил экономист.

Он подчеркнул, что официальные данные о затратах и чистой прибыли от управления водными ресурсами в Азербайджане полностью не раскрываются. Однако ежегодно из государственного бюджета страны на поддержание этой отрасли перечисляются приблизительно 540–600 миллионов манатов. По его словам, это означает, что сектор в значительной степени зависит от субсидий и управляется за счет государственных дотаций. Экономист считает, что в такой ситуации в будущем существует определенная вероятность повышения тарифов.

«Следует учитывать, что данная сфера включает деятельность очистных сооружений, работу насосов, потребление электроэнергии. Расходуются средства на энергию, заработную плату сотрудников и другие эксплуатационные затраты, что требует значительных финансовых ресурсов. Проще говоря, доходы не покрывают расходы. Несмотря на это, качество воды, предоставляемой гражданам Азербайджана, нельзя назвать высоким. По сравнению с европейскими странами, где применяются аналогичные модели и системы, уровень качества значительно ниже. Даже по образованию накипи в кранах можно судить о том, что качество очистных сооружений и реализация деятельности в этой сфере в стране осуществляются не на должном уровне», — отметил он.

По словам Ибрагимова, вторым важным фактором, влияющим на возможное повышение тарифов, являются инвестиции. Он пояснил, что ежегодно из госбюджета на содержание отрасли выделяются около 540–600 миллионов манатов. Эти средства в основном направляются на плановое техническое обслуживание, выплату заработной платы и текущие расходы, а для реализации новых проектов и повышения качества услуг требуются дополнительные инвестиции.

«Третьим фактором является наличие инфраструктурных проблем и пробелов в системе, что также создает определенные сложности. Четвертый фактор связан с общей инфляцией и ростом цен, что позволяет предположить возможность обращения соответствующего ведомства в Тарифный совет в течение ближайших месяцев с просьбой о пересмотре тарифов. Однако на данный момент официального обращения нет. В случае его подачи, вероятно, в качестве аргумента будет использована необходимость повышения качества воды», — добавил он.