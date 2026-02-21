Атаковали синагогу

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным полиции, около 19:00 в пятницу пикап Toyota Hilux врезался в ограждение синагоги на Маргарет-стрит. В интернете появились видеозаписи происшествия. Никто не пострадал.

Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. Полиция сообщила, что 32-летний житель Саннибанка предстанет перед магистратским судом в Брисбене. Ему предъявлены обвинения в умышленном нанесении ущерба, преступлении на почве ненависти, опасном вождении, хранении наркотиков и принадлежностей для их употребления.

Премьер-министр Квинсленда Дэвид Крисафулли назвал произошедшее тревожным сигналом и заверил, что власти относятся к ситуации со всей серьезностью. По его словам, еврейская община Австралии не должна сомневаться в поддержке государства.

«Это еще один сигнал о том, почему мы предложили парламенту жесткие законы для защиты всех людей в местах их богослужений. Мы проходим этот процесс, и я твердо намерен добиться их принятия на следующей сессии парламента», — сказал он.

В настоящее время расследование продолжается.