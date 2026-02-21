Германия впустила «Росатом» в свой дом

Федеральное правительство Германии согласилось с осуществлением спорного ядерного проекта в федеральной земле Нижняя Саксония, несмотря на участие в нем российской государственной корпорации «Росатом». Кабмин даст «зеленый свет» этому проекту с определенными ограничениями после окончания экспертизы, сообщило агентство AFP со ссылкой на Politico в пятницу, 20 февраля.

Министерство окружающей среды ФРГ и ряд ведомств в сфере безопасности недавно подготовили экспертную оценку проекта в городе Линген. Окончательное решение по данной инициативе должно принять министерство окружающей среды Нижней Саксонии, которое ожидало необходимого разрешения из Берлина, отмечают журналисты.

Компания Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) - дочернее предприятие французского государственного концерна Framatome - планирует открыть на своем заводе в Лингене производство топливных элементов российской конструкции и сотрудничать с этой целью с российской госкомпанией «Росатом». Новые тепловыделяющие сборки (ТВС) для атомных электростанций планируют выпускать по лицензии российской компании ТВЭЛ - «дочки» «Росатома».

На фоне войны России против Украины, когда Евросоюз взял курс на энергонезависимость от РФ, планы Framatome вызвали критику со стороны некоторых экологов и гражданских активистов. Они считают, что сотрудничество с российской госкорпорацией увеличивает риски шпионажа и диверсий.

Среди прочих отказаться от планов призывал российский эколог и активист Владимир Сливяк. Он настоятельно предостерег оператора завода Framatome от привлечения «Росатома» к сотрудничеству. Кремль, по его словам, попытается таким образом нарастить свое геополитическое влияние.

Framatome говорит о «независимом европейском обеспечении топливными сборками, которое позволит избежать перебоев с поставками электроэнергии и зависимости от импорта из-за пределов ЕС». По ее данным, сборка российских топливных элементов в Германии - переходный этап, пока компания будет разрабатывать сборки для водо-водяных энергетических реакторов без использования российских технологий.