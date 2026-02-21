USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Германия впустила «Росатом» в свой дом

19:37 531

Федеральное правительство Германии согласилось с осуществлением спорного ядерного проекта в федеральной земле Нижняя Саксония, несмотря на участие в нем российской государственной корпорации «Росатом». Кабмин даст «зеленый свет» этому проекту с определенными ограничениями после окончания экспертизы, сообщило агентство AFP со ссылкой на Politico в пятницу, 20 февраля.

Министерство окружающей среды ФРГ и ряд ведомств в сфере безопасности недавно подготовили экспертную оценку проекта в городе Линген. Окончательное решение по данной инициативе должно принять министерство окружающей среды Нижней Саксонии, которое ожидало необходимого разрешения из Берлина, отмечают журналисты.

Компания Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) - дочернее предприятие французского государственного концерна Framatome - планирует открыть на своем заводе в Лингене производство топливных элементов российской конструкции и сотрудничать с этой целью с российской госкомпанией «Росатом». Новые тепловыделяющие сборки (ТВС) для атомных электростанций планируют выпускать по лицензии российской компании ТВЭЛ - «дочки» «Росатома».

На фоне войны России против Украины, когда Евросоюз взял курс на энергонезависимость от РФ, планы Framatome вызвали критику со стороны некоторых экологов и гражданских активистов. Они считают, что сотрудничество с российской госкорпорацией увеличивает риски шпионажа и диверсий.

Среди прочих отказаться от планов призывал российский эколог и активист Владимир Сливяк. Он настоятельно предостерег оператора завода Framatome от привлечения «Росатома» к сотрудничеству. Кремль, по его словам, попытается таким образом нарастить свое геополитическое влияние.

Framatome говорит о «независимом европейском обеспечении топливными сборками, которое позволит избежать перебоев с поставками электроэнергии и зависимости от импорта из-за пределов ЕС». По ее данным, сборка российских топливных элементов в Германии - переходный этап, пока компания будет разрабатывать сборки для водо-водяных энергетических реакторов без использования российских технологий.

Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
20:05 391
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет! The Guardian
20:05 438
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали фото
19:47 580
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
17:07 2599
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку главная тема
02:08 5903
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку обновлено
19:16 4821
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана фото, обновлено
19:06 1622
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание? ОТВЕЧАЕТ ЭКОНОМИСТ
18:42 1294
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
18:28 1482
Украина об атаке на Удмуртию
Украина об атаке на Удмуртию обновлено 17:57
17:57 4823
Москва угрожает корейцам
Москва угрожает корейцам
17:31 2594

ЭТО ВАЖНО

Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
20:05 391
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет! The Guardian
20:05 438
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали фото
19:47 580
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
17:07 2599
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку главная тема
02:08 5903
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку обновлено
19:16 4821
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана фото, обновлено
19:06 1622
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание? ОТВЕЧАЕТ ЭКОНОМИСТ
18:42 1294
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
18:28 1482
Украина об атаке на Удмуртию
Украина об атаке на Удмуртию обновлено 17:57
17:57 4823
Москва угрожает корейцам
Москва угрожает корейцам
17:31 2594
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться