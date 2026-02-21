Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?

Америка захлебнулась в овациях. Решение Верховного суда не признавать легальными тарифы Дональда Трампа, наложенные на десятки стран мира, было признано как важный шаг на пути возвращения страны к нормальному виду после длительного периода безумного волюнтаризма и принципа разделения ветвей власти. Как уже сообщал haqqin.az, шестеро из девяти членов Верховного суда постановили, что тарифы, установленные Трампом с использованием закона о чрезвычайных ситуациях, противоречат законодательству. Суд заключил, что президент превысил свои полномочия, применив данный закон для введения пошлин. Неожиданная, мало кем предвиденная ситуация. До сего времени Фемида была весьма благосклонна к Трампу. Имели место, конечно, проявления несогласия. Например, суд блокировал решение о вводе Национальной гвардии в Чикаго и другие города.

Но здесь речь идет о главной, так сказать, эмблематической составляющей трамповской политики, главном деле его президентства - введении пошлин на торговлю с зарубежными странами. И против нее выступили два члена Верховного суда, которых Трамп сам же и назначил, - Нил Горсач и Эми Коми Баррет. Лидер нации в своем духе назвал их «глупцами и болонками», которые, как он считает, действовали по указке неких неназванных иностранных государств (что-то это нам напоминает) и «других мерзавцев». Однако «мерзавцами» оказались не презренные американские демократы, а представители Фемиды, лояльности которых он вполне доверял. То есть ему дали по рукам свои же. Поразительно. Или не очень. «Перед всем миром это было наиболее ярким проявлением его неуважения к Конституции и презрения к Верховному суду США», - заявил бывший член федерального суда консерватор Майкл Люттиг. Он также сказал, что «унизительные слова Трампа в адрес судей являются, помимо всего прочего, оскорблением их родных».

Единственным из судей, которого похвалил Трамп, был член Верховного суда Бретт Кавано, который выступил против вердикта своих коллег. «Я горд им, - сказал он. - Этот человек - гений». Кавано и еще двое судей, которые проявили свое несогласие с коллегами, были приглашены в Капитолий на ежегодное обращение Трампа к нации, которое состоится на следующей неделе. Были ли приглашены другие члены ВС, ничего не известно. «Меня совершенно не волнует, придут они или нет», - сказал Трамп. До этого президент в течение долгого времени, словно в горячечном бреду, утверждал, что отказ от пошлин будет «глубочайшей угрозой национальной безопасности США». Он принял на вооружение лозунг: «Они (пошлины) - вопрос жизни или смерти нашей страны», словно взятый из арсенала Фиделя Кастро. Сейчас комментарии президента США не заставили себя ждать. Они последовали часа через три после оглашения вердикта ВС. И это вызвало волну возмущения всех, кто пока еще верит в верховенство закона в этой стране. В ответ на решение ВС Трамп объявил, что все введенные им тарифы останутся на месте и не претерпят никаких изменений. Более того, он дополнительно учредил 10-процентные пошлины «для всего мира». «Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу», - говорится в его социальной сети Truth Social. То есть хозяин Белого дома пошел ва-банк, рванул вперед, не разбирая дороги.

Ну, посмотрим, чем все это закончится. Решение ВС стало серьезным политическим ударом по нему. Но и до этого последние недели были для Трампа не слишком удачными. Нация восстала против карательных действий его армии агентов Таможенной иммиграционной службы (ICE). Призывами к импичменту – немедленно! – и не только по отношению к нему, но и к нелюбимому публикой вице-президенту Джей Ди Вэнсу заполнены все социальные сети. Кроме того, американцы не были слишком впечатлены и уверениями Трампа в том, что «никакой проблемы affordability – доступности товаров - в стране нет и в помине». Как же нет? Официальная статистика утверждает обратное: таможенные пошлины привели к росту цен на одежду на 14 процентов, мебели - на 8 процентов, продуктов - на 5-6 процентов. Это ли названо Трампом «возвращением в золотой век»? При котором рядовая американская семья в среднем теряет в год до 1,5 тысячи долларов. Социальные сети заполнены и политическими прогнозами. Самым популярным является сравнение рейтингов губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и вице-президента Вэнса. Предполагается, что именно они выйдут на политический ринг Америки на президентских выборах 2028 года. Пока Ньюсом заметно лидирует, но прогнозы в США, в чем весь мир неоднократно убеждался, вещь неблагодарная.