USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали

фото
19:47 583

Весной 2025 года сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) застрелил 23-летнего американца Рубена Рэя Мартинеса во время проверки документов на дороге, сообщает Associated Press со ссылкой на документы Министерства внутренней безопасности США, которые до сих пор не разглашали публично.

Рубен Рэя Мартинес

Мартинес был смертельно ранен ночью 15 марта 2025 года на острове Саут-Падре в Техасе — тогда его автомобиль остановили на трассе сотрудники ICE, помогавшие регулировать движение после ДТП с несколькими пострадавшими.

Таким образом, отмечает агентство, смерть Мартинеса стала первым известным из как минимум шести смертельных случаев стрельбы с участием сотрудников ICE с момента начала кампании по ужесточению иммиграционного законодательства во второй президентский срок Дональда Трампа.

О смерти Мартинеса писали местные СМИ, однако федеральные власти не раскрывали, что в инциденте участвовали сотрудники следственного подразделения (HSI) в составе миграционной полиции. Эту информацию по судебному запросу сумела получить некоммерческая правозащитная организация American Oversight.

Министерство внутренней безопасности США заявило в ответ, что стрельба на острове Саут-Падре произошла после того, как водитель машины намеренно сбил сотрудника следственного подразделения. В отчете министерства говорится, что водитель не реагировал на приказы выйти из машины, а потом резко нажал на газ, в результате чего один сотрудник HSI «оказался на капоте автомобиля». Другой сотрудник в целях обороны несколько раз выстрелил в открытое окно машины. Водителя доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. Сотрудник миграционной полиции получил травму колена, после амбулаторного лечения его отпустили.

В январе 2026 года сотрудники миграционной полиции во время рейдов в Миннеаполисе застрелили двух местных жителей — граждан США Рене Гуд и Алекса Претти. Из-за массовых протестов против действий ICE Белый дом объявил, что свернет операцию против иммигрантов в Миннесоте.

Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
20:05 395
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет! The Guardian
20:05 443
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали фото
19:47 584
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
17:07 2601
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку главная тема
02:08 5903
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку обновлено
19:16 4821
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана фото, обновлено
19:06 1623
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание? ОТВЕЧАЕТ ЭКОНОМИСТ
18:42 1295
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
18:28 1483
Украина об атаке на Удмуртию
Украина об атаке на Удмуртию обновлено 17:57
17:57 4825
Москва угрожает корейцам
Москва угрожает корейцам
17:31 2596

ЭТО ВАЖНО

Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
20:05 395
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет! The Guardian
20:05 443
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали фото
19:47 584
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
17:07 2601
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку главная тема
02:08 5903
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку обновлено
19:16 4821
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана фото, обновлено
19:06 1623
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание? ОТВЕЧАЕТ ЭКОНОМИСТ
18:42 1295
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
18:28 1483
Украина об атаке на Удмуртию
Украина об атаке на Удмуртию обновлено 17:57
17:57 4825
Москва угрожает корейцам
Москва угрожает корейцам
17:31 2596
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться