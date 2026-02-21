Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали

Весной 2025 года сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) застрелил 23-летнего американца Рубена Рэя Мартинеса во время проверки документов на дороге, сообщает Associated Press со ссылкой на документы Министерства внутренней безопасности США, которые до сих пор не разглашали публично.

Мартинес был смертельно ранен ночью 15 марта 2025 года на острове Саут-Падре в Техасе — тогда его автомобиль остановили на трассе сотрудники ICE, помогавшие регулировать движение после ДТП с несколькими пострадавшими.

Таким образом, отмечает агентство, смерть Мартинеса стала первым известным из как минимум шести смертельных случаев стрельбы с участием сотрудников ICE с момента начала кампании по ужесточению иммиграционного законодательства во второй президентский срок Дональда Трампа.

О смерти Мартинеса писали местные СМИ, однако федеральные власти не раскрывали, что в инциденте участвовали сотрудники следственного подразделения (HSI) в составе миграционной полиции. Эту информацию по судебному запросу сумела получить некоммерческая правозащитная организация American Oversight.

Министерство внутренней безопасности США заявило в ответ, что стрельба на острове Саут-Падре произошла после того, как водитель машины намеренно сбил сотрудника следственного подразделения. В отчете министерства говорится, что водитель не реагировал на приказы выйти из машины, а потом резко нажал на газ, в результате чего один сотрудник HSI «оказался на капоте автомобиля». Другой сотрудник в целях обороны несколько раз выстрелил в открытое окно машины. Водителя доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. Сотрудник миграционной полиции получил травму колена, после амбулаторного лечения его отпустили.

В январе 2026 года сотрудники миграционной полиции во время рейдов в Миннеаполисе застрелили двух местных жителей — граждан США Рене Гуд и Алекса Претти. Из-за массовых протестов против действий ICE Белый дом объявил, что свернет операцию против иммигрантов в Миннесоте.