Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!

The Guardian
20:05 446

Разведки США и Великобритании имели довольно детальное представление о планах Кремля напасть на Украину уже в ноябре 2021 года, однако европейские и украинские власти игнорировали полученные предупреждения, говорится в статье The Guardian.

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс провела в Брюсселе брифинг для глав разведок стран НАТО, на котором рассказала о том, что Россия готовит вторжение в Украину. Глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур также подтвердил изложенную ей информацию. Однако руководство европейских государств не восприняло эти данные всерьез. Они считали, что Россия просто блефует, а также не верили в возможность полномасштабной войны в Европе в XXI веке.

Президента Украины тоже неоднократно предупреждали о планах России — например, в ноябре 2021 года, во время визита министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также в январе 2022 года, когда в Киев приехал директор ЦРУ и бывший посол США в России Уильям Бернс.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский считал, что разговоры о войне — это план Путина по дестабилизации украинской экономики. Кроме того, он опасался, что подготовка к военным действиям может вызвать панику среди граждан. При этом, отмечает The Guardian, хотя разведки двух стран довольно точно предсказали нападение России, они недооценили украинское сопротивление. По прогнозам США и Великобритании, Россия должна была захватить Киев в течение нескольких недель.

Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
20:05 397
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет! The Guardian
20:05 447
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали фото
19:47 586
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
17:07 2601
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку главная тема
02:08 5903
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку обновлено
19:16 4821
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана фото, обновлено
19:06 1623
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание?
Вода на вес золота. Будет ли новое подорожание? ОТВЕЧАЕТ ЭКОНОМИСТ
18:42 1295
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
Уголовное дело в отношении активистки Сары Рагимовой
18:28 1484
Украина об атаке на Удмуртию
Украина об атаке на Удмуртию обновлено 17:57
17:57 4825
Москва угрожает корейцам
Москва угрожает корейцам
17:31 2596

