А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!

Разведки США и Великобритании имели довольно детальное представление о планах Кремля напасть на Украину уже в ноябре 2021 года, однако европейские и украинские власти игнорировали полученные предупреждения, говорится в статье The Guardian.

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс провела в Брюсселе брифинг для глав разведок стран НАТО, на котором рассказала о том, что Россия готовит вторжение в Украину. Глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур также подтвердил изложенную ей информацию. Однако руководство европейских государств не восприняло эти данные всерьез. Они считали, что Россия просто блефует, а также не верили в возможность полномасштабной войны в Европе в XXI веке.

Президента Украины тоже неоднократно предупреждали о планах России — например, в ноябре 2021 года, во время визита министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также в январе 2022 года, когда в Киев приехал директор ЦРУ и бывший посол США в России Уильям Бернс.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский считал, что разговоры о войне — это план Путина по дестабилизации украинской экономики. Кроме того, он опасался, что подготовка к военным действиям может вызвать панику среди граждан. При этом, отмечает The Guardian, хотя разведки двух стран довольно точно предсказали нападение России, они недооценили украинское сопротивление. По прогнозам США и Великобритании, Россия должна была захватить Киев в течение нескольких недель.