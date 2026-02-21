Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью

USD 1.7000
Украинские военные в субботу нанесли удары по кораблям и военной технике российской армии на захваченных территориях Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, в ночь на 21 февраля в районе города Инкерман на территории захваченного Крыма были поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 «Охотник».

«Зафиксировано поражение целей. Масштабы ущерба уточняются», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Евпатории на территории авиационного ремонтного завода, по информации украинской стороны, поражены два самолета Бе-12.

В районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по реактивной системе залпового огня 9К515 «Торнадо-С», сообщили в Генштабе.

Силы беспилотных систем уточнили, что операторы 1-го отдельного центра СБС в координации с Центром глубинных поражений группировки СБС поразили РСЗО «Торнадо-С» — дальнобойную 300-мм систему, способную поражать цели на расстоянии до 120 километров.

Также, по данным Генерального штаба ВСУ, поражена нефтебаза в поселке Гвардейское Симферопольского района захваченного Крыма. Украинская сторона утверждает, что объект использовался для обеспечения топливом российских войск на полуострове.

