Из лагеря ИГИЛ в Сирии массово бежали десятки тысяч заключенных

Более 20 тысяч заключенных лагеря Аль-Хол на северо-востоке Сирии, где содержались боевики террористической группировки «Исламское государство» и члены их семей, смогли сбежать после перехода региона под контроль сирийского правительства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Тысячам заключенных, содержавшихся в лагере, удалось сбежать через бреши в ограждении, и они уже рассеялись по стране, некоторые незаконно добрались до Ирака и Турции», — отмечает издание.

По данным FT, пока неясно, кто именно способствовал побегу. Среди возможных версий называются как представители сирийских властей, так и местные племена, сотрудничающие с «Исламским государством».