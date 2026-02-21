USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Вэнс раскритиковал решение Верховного суда США о пошлинах Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал беззаконием решение Верховного суда страны о признании большинства импортных пошлин незаконными.

«Верховный суд постановил, что Конгресс, несмотря на предоставление президенту возможности «регулировать импорт», на самом деле не имел этого в виду. Это просто-напросто беззаконие со стороны суда», — написал Вэнс в соцсети Truth Social.

Он добавил, что судебное решение лишь усложняет работу президента США Дональда Трампа по защите американской промышленности.

«Президент Трамп обладает широким спектром других тарифных полномочий, и он будет использовать их для защиты американских рабочих и продвижения торговых приоритетов этой администрации», — отметил вице-президент.

