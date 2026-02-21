Кубинские элитные подразделения покидают Венесуэлу

Кроме того, по данным агентства, временный президент Делси Родригес доверила свою охрану венесуэльским телохранителям, в отличие от свергнутого президента Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, которые полагались на элитные кубинские силы.

В результате операции США 3 января, в ходе которой был свергнут и захвачен Мадуро, погибли 32 кубинца, пишет издание. Они входили в систему безопасности, действовавшую с конца 2000-х годов, когда кубинские специалисты были интегрированы в армию и контрразведывательное подразделение DGCIM Венесуэлы, игравшее основополагающую роль в подавлении внутренней оппозиции, говорится в статье.

«Кубинское влияние было абсолютно необходимо для выживания правительства Чавеса», — объяснил доцент кафедры истории Нью-Йоркского университета и эксперт по Венесуэле Алехандро Веласко.

Часть кубинских советников из DGCIM также отстранена от своих должностей, некоторые военные и медработники в последние недели вылетели на Кубу, пишет Reuters. Один из источников, близкий к правящей партии Венесуэлы, заявил, что отъезд происходит по распоряжению Родригес из-за давления Вашингтона. Другие собеседники агентства не смогли уточнить, является это инициативой Каракаса или решением Гаваны.