Кубинские элитные подразделения покидают Венесуэлу

Кубинские силы безопасности начали покидать Венесуэлу на фоне давления на Каракас со стороны США, сообщает Reuters.

Кроме того, по данным агентства, временный президент Делси Родригес доверила свою охрану венесуэльским телохранителям, в отличие от свергнутого президента Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, которые полагались на элитные кубинские силы.

В результате операции США 3 января, в ходе которой был свергнут и захвачен Мадуро, погибли 32 кубинца, пишет издание. Они входили в систему безопасности, действовавшую с конца 2000-х годов, когда кубинские специалисты были интегрированы в армию и контрразведывательное подразделение DGCIM Венесуэлы, игравшее основополагающую роль в подавлении внутренней оппозиции, говорится в статье.

«Кубинское влияние было абсолютно необходимо для выживания правительства Чавеса», — объяснил доцент кафедры истории Нью-Йоркского университета и эксперт по Венесуэле Алехандро Веласко.

Часть кубинских советников из DGCIM также отстранена от своих должностей, некоторые военные и медработники в последние недели вылетели на Кубу, пишет Reuters. Один из источников, близкий к правящей партии Венесуэлы, заявил, что отъезд происходит по распоряжению Родригес из-за давления Вашингтона. Другие собеседники агентства не смогли уточнить, является это инициативой Каракаса или решением Гаваны.

