Власти Кубы заявляют, что и без того ослабленная система здравоохранения этой страны оказалась на грани краха после того, как США блокировали поставки нефти на остров.

Система здравоохранения на острове и так находилась в постоянном кризисе вместе с экономикой: нехватка материалов, персонала и медикаментов давно стала нормой.

Однако сейчас ситуация достигла критической отметки: власти заявляют, что машины скорой помощи с трудом находят топливо для реагирования на чрезвычайные ситуации, а постоянные перебои с электричеством еще больше ухудшили работу больниц.

Авиарейсы, доставлявшие жизненно важные грузы, на которые страна полагалась в начале блокады, прекратились, поскольку Гавана больше не может заправлять самолеты для вылета из кубинских аэропортов.

Эксперты и аналитики предупреждают, что блокада погружает Кубу в гуманитарный кризис, и призывают мировых лидеров принять меры, чтобы защитить гражданское население.