Новость дня
Экс-глава «Туполева» стал фигурантом дела о хищении 100 млн рублей

22:06 577

Бывший управляющий директор АО «Туполев» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию», принадлежащую «Ростеху») Константин Тимофеев, снятый с должности в ноябре 2024 года, может быть причастен к хищениям на казанском авиационном заводе — филиале компании. Об этом сообщают российские СМИ.

По версии надзорных органов, при модернизации КАЗа сметы были завышены, ущерб бюджету оценивается примерно в 100 млн рублей.

Тимофеев стал фигурантом дела. Тверской суд Москвы, несмотря на требование следствия о заключении под стражу, отправил его под домашний арест. Это произошло еще в декабре 2025 года. Уголовное преследование, вероятно, связано с работой в «Туполеве».

Тимофеев и гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский были отправлены в отставку в ноябре 2024 года. В ОАК тогда объясняли кадровые решения необходимостью своевременной сертификации и запуска серийного производства отечественных гражданских лайнеров.

Богинского уволили за срыв программы гражданской авиации, в том числе проектов импортозамещенных Sukhoi Superjet и Ту-214. После смены руководства «Яковлева» и «Туполева» должности лишился и директор КАЗа Николай Савицких.

Телеграм-канал «Раньше всех, ну почти» утверждает, что дело расследуется при активной позиции профильных служб ОАК и госкорпорации. По информации «Бизнес Online», помимо Тимофеева силовики задержали бывшего руководителя одного из департаментов «Туполева».

До прихода в авиапром Тимофеев работал в банковской сфере. В 2019 году он стал старшим вице-президентом по операционной деятельности «Гражданских самолетов Сухого», в октябре 2023-го — замгендиректора ОАК и куратором «Туполева», а в январе 2024 года возглавил компанию, проработав на посту менее года.

