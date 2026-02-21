Зеленский: Умеров получил задание по мирным переговорам с РФ

USD 1.7000
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым подготовку новых раундов переговоров с Российской Федерацией. Глава государства отметил, что ранее значимых результатов добиться не удалось, и это связано с действиями российской стороны.

В вечернем видеообращении Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно работает над тем, чтобы следующий раунд переговоров принес конкретные результаты для страны и способствовал миру.

«Мы сделаем все необходимое и точно не станем препятствием для мира. В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что проблема в Москве. Следующую встречу нужно сделать результативной, это возможно. Сегодня с Рустемом Умеровым обсудили ключевые аспекты подготовки переговоров», – заявил президент.

Кроме того, Умерову поручено активизировать работу с партнерами Украины на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы они чувствовали свою вовлеченность и могли оказывать больше поддержки.

Президент также выразил благодарность всем, кто реально помогает Украине, и анонсировал новые встречи с европейскими партнерами.

«На следующей неделе запланированы мои встречи с европейскими коллегами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была вовлечена во все процессы и становилась сильнее», – резюмировал Зеленский.

Американцы уходят
Американцы уходят
22:55 778
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
17:07 3711
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
20:51 1626
Российский дизель у берегов Кубы
Российский дизель у берегов Кубы
22:42 818
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
20:42 2616
Страх накрыл Тегеран
Страх накрыл Тегеран обновлено 21:31
21:31 5227
Трамп задирает ставки
Трамп задирает ставки
20:28 1718
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема
19:37 3322
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды?
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды? тарифы-марифы
03:04 12656
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
20:05 2558
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет! The Guardian
20:05 2798

