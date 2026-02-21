Зеленский: Умеров получил задание по мирным переговорам с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым подготовку новых раундов переговоров с Российской Федерацией. Глава государства отметил, что ранее значимых результатов добиться не удалось, и это связано с действиями российской стороны.

В вечернем видеообращении Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно работает над тем, чтобы следующий раунд переговоров принес конкретные результаты для страны и способствовал миру.

«Мы сделаем все необходимое и точно не станем препятствием для мира. В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что проблема в Москве. Следующую встречу нужно сделать результативной, это возможно. Сегодня с Рустемом Умеровым обсудили ключевые аспекты подготовки переговоров», – заявил президент.

Кроме того, Умерову поручено активизировать работу с партнерами Украины на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы они чувствовали свою вовлеченность и могли оказывать больше поддержки.

Президент также выразил благодарность всем, кто реально помогает Украине, и анонсировал новые встречи с европейскими партнерами.

«На следующей неделе запланированы мои встречи с европейскими коллегами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была вовлечена во все процессы и становилась сильнее», – резюмировал Зеленский.