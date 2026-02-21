Дело Lion Centre — почему судьи не выслушали доказательства?

Директор ООО Lion Centre Рамиль Асланов недоволен беззаконием, с которым он столкнулся в судах, и решениями, вынесенными без проведения какого-либо расследования.

Рамиль Асланов утверждает, что в ходе судебных процессов по иску, поданному против него Государственным таможенным комитетом (ГТК), были допущены серьезные правовые и процессуальные нарушения.

По словам предпринимателя, обратившегося в Musavat.com, в 2025 году в Хатаинском районном суде города Баку под председательством судьи Сахибы Гаджиевой рассматривалось дело о «защите деловой репутации и опровержении сведений». В ходе процесса доказательства, ходатайства и требования о проведении экспертизы, представленные стороной защиты, были отклонены без рассмотрения.

Как заявляет Рамиль Асланов, процесс велся односторонне:

«Несмотря на предоставление нами официальной информации о моем нахождении за пределами страны, этот факт не был учтен судом, и решение было вынесено в пользу Государственного таможенного комитета».

Но это еще не все. По словам Рамиля Асланова, 13 февраля 2026 года на первом же заседании в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Намига Джафарова решение было принято без фактического расследования дела.

Предприниматель отмечает, что с первых минут процесса не велось изучения доказательств, не был обеспечен принцип равенства сторон, а решение было вынесено в отсутствие ответчика:

«Эта поспешность в принятии решения говорит сама за себя».

Рамиль Асланов утверждает, что суд опирался исключительно на позицию представителя истца Вилаята Мехралиева. Бизнесмен утверждает, что данный представитель ранее распространял в СМИ недостоверные сведения о деятельности ООО Lion Centre, которые легко опровергаются историей таможенных операций.

Если данные обвинения верны, возникают серьезные вопросы. Почему суды игнорируют доказательную базу защиты? Почему не было обеспечено участие предпринимателя? Почему в апелляционной инстанции решение было принято без фактического разбирательства по существу дела?

Принципы правового государства и опасность прецедента

Рамиль Асланов рассматривает происходящее не просто как частный судебный спор. Он считает, что эти процессы являются продолжением системного давления со стороны ГТК, что привело к вмешательству в его предпринимательскую деятельность и ущербу деловой репутации.

Отметим, что ранее ГТК уже подавал в суд на бизнесмена, и он был оштрафован в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Рамиль Асланов заявил, что намерен обратиться к руководству страны, в Верховный суд и Судебно-правовой совет.

Данный прецедент вновь ставит вопрос: способен ли предприниматель в Азербайджане быть равноправным участником процесса, вступая в спор с государственной структурой?

Мы готовы опубликовать позицию Государственного таможенного комитета по данному вопросу.