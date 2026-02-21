Российский дизель у берегов Кубы

В конце января президент Дональд Трамп объявил, что США введут пошлины против любой страны, которая будет поставлять нефтепродукты на Кубу, оказавшуюся на грани коллапса после прекращения завоза сырья из Венесуэлы из-за свержения американцами Николаса Мадуро. Однако 21 февраля стало известно, что к острову движется судно Sea Horse, предположительно, с российским дизельным топливом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

По словам ведущего нефтяного аналитика Kpler Мэтта Смита, танкер, вероятно, везет на Кубу около 200 000 баррелей российского газойля, используемого в транспорте и энергетике. Судно Sea Horse, которое должно прибыть к острову в начале марта, получило топливо в результате перегрузки с другого судна у берегов Кипра. Пока неясно, сможет ли танкер прорвать блокаду США, которые захватили уже по меньшей мере девять судов, причастных к незаконной перевозке нефти, находящейся под санкциями.

Последнюю партию нефти Куба получила 9 января из Мексики. А после захвата Мадуро спецназом США 3 января остановились поставки сырья на остров из Венесуэлы, которая считалась главным поставщиком нефти, продавая ее с большой скидкой.

После введения блокады Куба стала испытывать острую нехватку топлива, критически важного для приготовления пищи, транспорта и выработки электроэнергии. Также резко сократилось доступное для населения электроснабжение, а спутниковые снимки показали, что уровень освещенности на острове ночью снизился на 50%. Власти страны предупреждали международные авиакомпании об исчерпании запасов топлива даже для самолетов.