Американцы уходят

Международная коалиция во главе с США выводит силы с военной базы «Касрак» в сирийской Эль-Хасаке, сообщает телеканал Syria TV.

Kонвои с персоналом и военной техникой направляются на территорию соседнего Ирака.

База «Касрак» расположена в окрестностях города Хасака - административного центра одноименной провинции. Она считалась крупнейшим военным объектом западной коалиции на сирийской территории.

Ранее сообщалось, что США готовятся вывести все свои войска, насчитывающие около 1000 военнослужащих, из Сирии в течение двух месяцев.