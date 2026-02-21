Мамедов убил жену и застрелился сам

Сегодня вечером в селе Кяргялан Ленкоранского района Серхад Мамедов, 1956 года рождения, застрелил из охотничьего ружья свою супругу Балагыз Мамедову, 1965 года рождения.

После этого мужчина застрелился. По факту ведется расследование.