Мамедов убил жену и застрелился сам

Сегодня вечером в селе Кяргялан Ленкоранского района Серхад Мамедов, 1956 года рождения, застрелил из охотничьего ружья свою супругу Балагыз Мамедову, 1965 года рождения.
После этого мужчина застрелился. По факту ведется расследование.
Сегодня вечером в селе Кяргялан Ленкоранского района Серхад Мамедов, 1956 года рождения, застрелил из охотничьего ружья свою супругу Балагыз Мамедову, 1965 года рождения.
После этого мужчина застрелился. По факту ведется расследование.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.