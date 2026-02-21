USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Мамедов убил жену и застрелился сам

23:02 570

Сегодня вечером в селе Кяргялан Ленкоранского района Серхад Мамедов, 1956 года рождения, застрелил из охотничьего ружья свою супругу Балагыз Мамедову, 1965 года рождения.

После этого мужчина застрелился. По факту ведется расследование.

Американцы уходят
Американцы уходят
22:55 789
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
17:07 3713
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
20:51 1634
Российский дизель у берегов Кубы
Российский дизель у берегов Кубы
22:42 828
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
20:42 2620
Страх накрыл Тегеран
Страх накрыл Тегеран обновлено 21:31
21:31 5235
Трамп задирает ставки
Трамп задирает ставки
20:28 1720
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема
19:37 3325
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды?
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды? тарифы-марифы
03:04 12659
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
20:05 2563
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет! The Guardian
20:05 2802

ЭТО ВАЖНО

Американцы уходят
Американцы уходят
22:55 789
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
17:07 3713
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
20:51 1634
Российский дизель у берегов Кубы
Российский дизель у берегов Кубы
22:42 828
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
20:42 2620
Страх накрыл Тегеран
Страх накрыл Тегеран обновлено 21:31
21:31 5235
Трамп задирает ставки
Трамп задирает ставки
20:28 1720
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема
19:37 3325
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды?
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды? тарифы-марифы
03:04 12659
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
20:05 2563
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет! The Guardian
20:05 2802
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться