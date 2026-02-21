USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Джонсон призвал Запад немедленно отправить войска в Украину

23:20 186

Западные союзники должны отправить войска в Украину «сейчас», никаких препятствий для этого нет. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си.

У Запада уже есть план насчет ввода в Украину сил после окончания конфликта, но можно было бы сделать это и сейчас, чтобы подтвердить намерения, полагает он.

«Почему бы не сделать это сейчас? Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать свою поддержку», — сказал Джонсон. Союзники готовы пойти на такой шаг в контексте прекращения огня, считает бывший премьер Великобритании.

По словам Джонсона, это — политический вопрос, и речь идет о том, является ли Украина «свободной страной или нет». Если да, то решать, кто именно прибудет в страну, должны сами украинцы, считает политик.

Джонсон подтвердил, что имеет в виду отправку войск исключительно в те регионы, где не ведутся боевые действия.

Американцы уходят
Американцы уходят
22:55 791
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
17:07 3714
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
20:51 1635
Российский дизель у берегов Кубы
Российский дизель у берегов Кубы
22:42 829
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
20:42 2620
Страх накрыл Тегеран
Страх накрыл Тегеран обновлено 21:31
21:31 5236
Трамп задирает ставки
Трамп задирает ставки
20:28 1720
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема
19:37 3326
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды?
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды? тарифы-марифы
03:04 12659
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
20:05 2563
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет! The Guardian
20:05 2802

ЭТО ВАЖНО

Американцы уходят
Американцы уходят
22:55 791
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
17:07 3714
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
20:51 1635
Российский дизель у берегов Кубы
Российский дизель у берегов Кубы
22:42 829
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
20:42 2620
Страх накрыл Тегеран
Страх накрыл Тегеран обновлено 21:31
21:31 5236
Трамп задирает ставки
Трамп задирает ставки
20:28 1720
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема
19:37 3326
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды?
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды? тарифы-марифы
03:04 12659
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
20:05 2563
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет! The Guardian
20:05 2802
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться