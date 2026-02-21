USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Сырский назвал главное достижение 2025 года

21 февраля 2026, 23:34 811

Несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, 2025 год принес Украине стратегический результат: Россия начала терять больше военнослужащих, чем успевает мобилизовать. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

По его словам, 2025 год стал первым за все время войны, когда «потери российской армии превысили уровень набора новобранцев».

«Несмотря на то, что в 2025 году им удалось мобилизовать и призвать на военную службу 406 тысяч человек, их общие потери, включая убитых и раненых, составили около 418 тысяч военнослужащих», — заявил Сырский.

Главком подчеркнул, что говорить о «тупике» в войне не приходится.

«Война не зашла в тупик. Она ведется во всех сферах: на суше, в воздухе и на море. Уже невозможно говорить только о сухопутной войне. Появление технологического оружия, такого как дроны, изменило саму психологию войны. Пехотинец буквально на вес золота», — отметил он.

Сырский также констатировал «стремительный рост войны экономик и технологий». По его словам, каждая из сторон ежедневно применяет порядка 6–8 тысяч FPV-дронов, а также сотни разведывательных беспилотников для корректировки огня и мониторинга ситуации на поле боя.

При этом он признал превосходство России в применении корректируемых авиабомб и ракет. Вместе с тем Украина, по его словам, наращивает удары по военным объектам в глубине российской территории. За прошлый год, утверждает Сырский, были поражены 719 целей, а общий ущерб превысил 15 миллиардов долларов.

Главнокомандующий заявил, что Вооруженные силы Украины демонстрируют «устойчивость», противостоя «самой большой и мощной армии Европы» в условиях войны «беспрецедентного масштаба».

Говоря о 2025-м, Сырский отметил, что военная ситуация в прошлом году могла бы быть значительно сложнее. По его словам, последствия для Украины могли бы быть более тяжелыми, если бы ВСУ не провели операцию в Курской области России.

«Россия подготовила свои войска к проведению в 2025 году широкомасштабной наступательной операции», — подчеркнул генерал.

Сырский заявил, что Москва планировала установить контроль над всей территорией Донбасса, а также расширить свое продвижение в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях и создать так называемую буферную зону в Харьковской и Сумской областях.

По его словам, сорвать эти планы позволили два фактора. Первый — действия украинских сил на приграничных направлениях.

«Мы провели две наступательные операции на территории России: в марте–апреле в Белгородской области, а затем в мае–июне в Курской области. Это заставило российские подразделения перегруппироваться и не позволило начать наступление, которое планировалось весной», — заявил главком.

Второй фактор касается юго-восточного участка фронта.

По словам Сырского, в августе 2025 года российские войска начали наступление в направлении Доброполья, пытаясь окружить агломерацию Покровск–Мирноград, с перспективой продвижения в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

«Чтобы сорвать эти планы, мы начали контрнаступление в направлении Доброполья. Передовые подразделения 51-й армии России оказались практически в окружении. Для предотвращения их разгрома российское командование перебросило туда подразделения морской пехоты, которые до сих пор ведут тяжелые бои на этом направлении», — рассказал он.

Ранее аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских подразделений в районе трех населенных пунктов Донецкой области — вблизи Платоновки, Бондарного и в Приволье. Согласно опубликованной карте, Платоновка в Бахмутском районе отмечена как зона продвижения российских сил.

Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН наш комментарий
00:37 352
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 10316
Экс-президент умер, а тело его живет
Экс-президент умер, а тело его живет очевидное - невероятное
00:20 730
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой видео
21 февраля 2026, 23:58 969
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
21 февраля 2026, 23:47 624
Американцы уходят
Американцы уходят
21 февраля 2026, 22:55 1831
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
21 февраля 2026, 17:07 4052
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
21 февраля 2026, 20:51 2431
Российский дизель у берегов Кубы
Российский дизель у берегов Кубы
21 февраля 2026, 22:42 1696
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
21 февраля 2026, 20:42 3227
Страх накрыл Тегеран
Страх накрыл Тегеран обновлено 21:31
21 февраля 2026, 21:31 6201

ЭТО ВАЖНО

Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН наш комментарий
00:37 352
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 10316
Экс-президент умер, а тело его живет
Экс-президент умер, а тело его живет очевидное - невероятное
00:20 730
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой видео
21 февраля 2026, 23:58 969
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
21 февраля 2026, 23:47 624
Американцы уходят
Американцы уходят
21 февраля 2026, 22:55 1831
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
21 февраля 2026, 17:07 4052
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
21 февраля 2026, 20:51 2431
Российский дизель у берегов Кубы
Российский дизель у берегов Кубы
21 февраля 2026, 22:42 1696
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
21 февраля 2026, 20:42 3227
Страх накрыл Тегеран
Страх накрыл Тегеран обновлено 21:31
21 февраля 2026, 21:31 6201
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться