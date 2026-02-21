Сырский назвал главное достижение 2025 года

Несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, 2025 год принес Украине стратегический результат: Россия начала терять больше военнослужащих, чем успевает мобилизовать. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

По его словам, 2025 год стал первым за все время войны, когда «потери российской армии превысили уровень набора новобранцев».

«Несмотря на то, что в 2025 году им удалось мобилизовать и призвать на военную службу 406 тысяч человек, их общие потери, включая убитых и раненых, составили около 418 тысяч военнослужащих», — заявил Сырский.

Главком подчеркнул, что говорить о «тупике» в войне не приходится.

«Война не зашла в тупик. Она ведется во всех сферах: на суше, в воздухе и на море. Уже невозможно говорить только о сухопутной войне. Появление технологического оружия, такого как дроны, изменило саму психологию войны. Пехотинец буквально на вес золота», — отметил он.

Сырский также констатировал «стремительный рост войны экономик и технологий». По его словам, каждая из сторон ежедневно применяет порядка 6–8 тысяч FPV-дронов, а также сотни разведывательных беспилотников для корректировки огня и мониторинга ситуации на поле боя.

При этом он признал превосходство России в применении корректируемых авиабомб и ракет. Вместе с тем Украина, по его словам, наращивает удары по военным объектам в глубине российской территории. За прошлый год, утверждает Сырский, были поражены 719 целей, а общий ущерб превысил 15 миллиардов долларов.

Главнокомандующий заявил, что Вооруженные силы Украины демонстрируют «устойчивость», противостоя «самой большой и мощной армии Европы» в условиях войны «беспрецедентного масштаба».

Говоря о 2025-м, Сырский отметил, что военная ситуация в прошлом году могла бы быть значительно сложнее. По его словам, последствия для Украины могли бы быть более тяжелыми, если бы ВСУ не провели операцию в Курской области России.

«Россия подготовила свои войска к проведению в 2025 году широкомасштабной наступательной операции», — подчеркнул генерал.

Сырский заявил, что Москва планировала установить контроль над всей территорией Донбасса, а также расширить свое продвижение в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях и создать так называемую буферную зону в Харьковской и Сумской областях.

По его словам, сорвать эти планы позволили два фактора. Первый — действия украинских сил на приграничных направлениях.

«Мы провели две наступательные операции на территории России: в марте–апреле в Белгородской области, а затем в мае–июне в Курской области. Это заставило российские подразделения перегруппироваться и не позволило начать наступление, которое планировалось весной», — заявил главком.

Второй фактор касается юго-восточного участка фронта.

По словам Сырского, в августе 2025 года российские войска начали наступление в направлении Доброполья, пытаясь окружить агломерацию Покровск–Мирноград, с перспективой продвижения в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

«Чтобы сорвать эти планы, мы начали контрнаступление в направлении Доброполья. Передовые подразделения 51-й армии России оказались практически в окружении. Для предотвращения их разгрома российское командование перебросило туда подразделения морской пехоты, которые до сих пор ведут тяжелые бои на этом направлении», — рассказал он.

Ранее аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских подразделений в районе трех населенных пунктов Донецкой области — вблизи Платоновки, Бондарного и в Приволье. Согласно опубликованной карте, Платоновка в Бахмутском районе отмечена как зона продвижения российских сил.