Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд

21 февраля 2026, 23:47 624

Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд, сообщило агентство Bloomberg. Российский импорт беспилотников из этой страны в Юго-Восточной Азии резко вырос с 2022 года.

Только за первые 11 месяцев 2025 года Россия импортировала из Таиланда дроны на сумму 125 млн долларов — это 88% от общего объема БПЛА, которые экспортирует Таиланд. Кроме того, эта цифра в восемь раз превышает покупки беспилотников Россией у Таиланда в 2024 году.

За те же 11 месяцев прошлого года Китай поставил Таиланду дроны на 186 млн долларов. В других странах Бангкок практически не закупает беспилотники. Между тем еще в 2022 году Таиланд ввез дроны менее чем на 1 млн долларов, и ни один из них не был отправлен в Россию.

По информации журналистов, поставки, в частности, происходят через компанию Skyhub Technologies Ltd. (Skyhub), офис которой расположен в небоскребе в центре Бангкока. В стране она занимает второе место по объему импорта дронов из Китая. При этом Skyhub зарегистрирована как сервис по прокату автомобилей, а ранее работала в сфере геологии.

В 2025 году компания импортировала дроны на 25 млн долларов, следует из данных платформы торговой аналитики Big Trade Data. Беспилотники ей продала компания Autel Robotics — один из крупнейших производителей дронов в Китае. Сотрудники компании заявили, что их дроны предназначены для гражданского использования и оснащены «системой геозонирования», которая предотвращает полеты в зоне боевого соприкосновения на территории Украины.

Другая компания из Бангкока — China Thai Corp. — только за 11 месяцев минувшего года ввезла из Китая беспилотники на 144 млн долларов. В октябре она подпала под санкции Великобритании за поставку технологий армии России.

Сотрудничество China Thai Corp. с российской стороной началось как минимум в 2023 году, когда компания ввезла в РФ партию iPhone стоимостью 2 млн долларов. Смартфоны получил российский производитель электроники «Атлас», подпавший под санкции Европейского союза в 2024 году.

На фоне сотрудничества годовые доходы China Thai Corp. выросли в 1800 раз: с 14 тысяч батов (около 415 евро) в 2020–2022 годах до 17,8 млн батов (525 тысяч евро) в 2023 году, а также до 25,3 млн батов (750 тысяч евро) в 2024 году.

