Мерц едет в Вашингтон для обсуждения пошлин

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что отправится в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом изменившуюся ситуацию с пошлинами.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD после завершения съезда Христианско-демократического союза в Штутгарте.

"Это интересное решение, которое многие ожидали: Верховный суд в Вашингтоне указал администрации на границы ее полномочий в вопросах таможенной политики", - сказал Мерц, уточнив, что вердикт касается не секторальных пошлин, а общей тарифной ставки.

По словам канцлера, переговорам с президентом США будут предшествовать консультации ЕС с целью выработки "совершенно четкой европейской позиции". "Таможенная политика - это компетенция Европейского союза, а не отдельных государств-членов. Я отправлюсь в Вашингтон с согласованной европейской позицией", - продолжил канцлер.

"Прежде всего это (пошлины - ред.) наносит ущерб той стране, которая их вводит", - указал глава правительства. ФРГ, по его словам, также испытывает нагрузку, так как поставляет меньше товаров. "Но платить больше в итоге приходится потребителям в США", - пояснил Мерц, назвав вердикт американского суда позитивной новостью. "Разделение ветвей власти в США, по всей видимости, все еще функционирует, и это хорошая новость", - резюмировал он.

По данным газеты Bild, канцлер Германии в начале марта совершит визит в США, где, как ожидается, встретится с президентом Дональдом Трампом. Встреча в Белом доме намечена на 3 марта.