Мерц едет в Вашингтон для обсуждения пошлин

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что отправится в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом изменившуюся ситуацию с пошлинами.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD после завершения съезда Христианско-демократического союза в Штутгарте.

"Это интересное решение, которое многие ожидали: Верховный суд в Вашингтоне указал администрации на границы ее полномочий в вопросах таможенной политики", - сказал Мерц, уточнив, что вердикт касается не секторальных пошлин, а общей тарифной ставки.

По словам канцлера, переговорам с президентом США будут предшествовать консультации ЕС с целью выработки "совершенно четкой европейской позиции". "Таможенная политика - это компетенция Европейского союза, а не отдельных государств-членов. Я отправлюсь в Вашингтон с согласованной европейской позицией", - продолжил канцлер.

"Прежде всего это (пошлины - ред.) наносит ущерб той стране, которая их вводит", - указал глава правительства. ФРГ, по его словам, также испытывает нагрузку, так как поставляет меньше товаров. "Но платить больше в итоге приходится потребителям в США", - пояснил Мерц, назвав вердикт американского суда позитивной новостью. "Разделение ветвей власти в США, по всей видимости, все еще функционирует, и это хорошая новость", - резюмировал он.

По данным газеты Bild, канцлер Германии в начале марта совершит визит в США, где, как ожидается, встретится с президентом Дональдом Трампом. Встреча в Белом доме намечена на 3 марта.

Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН наш комментарий
00:37 356
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 10321
Экс-президент умер, а тело его живет
Экс-президент умер, а тело его живет очевидное - невероятное
00:20 741
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой видео
21 февраля 2026, 23:58 976
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
21 февраля 2026, 23:47 627
Американцы уходят
Американцы уходят
21 февраля 2026, 22:55 1834
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
21 февраля 2026, 17:07 4053
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
21 февраля 2026, 20:51 2432
Российский дизель у берегов Кубы
Российский дизель у берегов Кубы
21 февраля 2026, 22:42 1698
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
21 февраля 2026, 20:42 3229
Страх накрыл Тегеран
Страх накрыл Тегеран обновлено 21:31
21 февраля 2026, 21:31 6204

