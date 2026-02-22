Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в округе Колумбия (штат Вашингтон) из-за загрязнения реки Потомак сточными водами. Об этом сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Река Потомак протекает через штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния. Ее протяженность — около 652 км. На берегах Потомака расположен Вашингтон.

В FEMA отметили, что распоряжение президента наделяет агентство полномочиями координировать все усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях. «FEMA уполномочено выявлять, мобилизовывать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации», — отметила пресс-служба агентства.

Авария произошла еще 19 января в округе Монтгомери. При обрушении трубы в реку Потомак попало более 900 млн литров сточных вод, отмечает Reuters. Мэрилендский университет назвал это одним из крупнейших разливов сточных вод в истории США. По словам Дональда Трампа, авария произошла из-за грубых ошибок местных лидеров-демократов, в частности, губернатора штата Мэриленд Уэса Мура.