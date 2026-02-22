USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне

01:14 829

Президент США Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в округе Колумбия (штат Вашингтон) из-за загрязнения реки Потомак сточными водами. Об этом сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Река Потомак протекает через штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния. Ее протяженность — около 652 км. На берегах Потомака расположен Вашингтон.

В FEMA отметили, что распоряжение президента наделяет агентство полномочиями координировать все усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях. «FEMA уполномочено выявлять, мобилизовывать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации», — отметила пресс-служба агентства.

Авария произошла еще 19 января в округе Монтгомери. При обрушении трубы в реку Потомак попало более 900 млн литров сточных вод, отмечает Reuters. Мэрилендский университет назвал это одним из крупнейших разливов сточных вод в истории США. По словам Дональда Трампа, авария произошла из-за грубых ошибок местных лидеров-демократов, в частности, губернатора штата Мэриленд Уэса Мура.

Канцлер срочно едет в Вашингтон
Канцлер срочно едет в Вашингтон
00:55 637
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН наш комментарий
00:37 887
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 10756
Экс-президент умер, а тело его живет
Экс-президент умер, а тело его живет очевидное - невероятное
00:20 1510
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой видео
21 февраля 2026, 23:58 1726
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
21 февраля 2026, 23:47 922
Американцы уходят
Американцы уходят
21 февраля 2026, 22:55 2168
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
21 февраля 2026, 17:07 4188
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
21 февраля 2026, 20:51 2778
Российский дизель у берегов Кубы
Российский дизель у берегов Кубы
21 февраля 2026, 22:42 2061
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
21 февраля 2026, 20:42 3525

