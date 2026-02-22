USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

«Северные потоки» могут возобновить работу при участии США

01:51

США, предположительно, могут сыграть ключевую роль в потенциальном возобновлении работы трубопровода «Северный поток». Об этом сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники.

По их информации, Вашингтон может вновь начать поставлять в Европу российский газ, рассчитывая при этом расширить контроль Соединенных Штатов над энергетической инфраструктурой в регионе.

Отмечается, что на данный момент якобы ведутся закрытые переговоры о возможном возобновлении работы «Северных потоков».

В то же время французская газета Le Monde diplomatique также сообщила о том, что неформальные контакты о возможном возобновлении работы «Северных потоков» ведутся вдали от международных институтов и общественного контроля, назвав это «закулисной дипломатией».

Канцлер срочно едет в Вашингтон
Канцлер срочно едет в Вашингтон
00:55
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН наш комментарий
00:37
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16
Экс-президент умер, а тело его живет
Экс-президент умер, а тело его живет очевидное - невероятное
00:20
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой видео
21 февраля 2026, 23:58
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
21 февраля 2026, 23:47
Американцы уходят
Американцы уходят
21 февраля 2026, 22:55
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
21 февраля 2026, 17:07
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
21 февраля 2026, 20:51
Российский дизель у берегов Кубы
Российский дизель у берегов Кубы
21 февраля 2026, 22:42
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
21 февраля 2026, 20:42

