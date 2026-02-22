USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол

Причуды календаря
Эльмир Алиев, отдел спорта
03:35 139

Сегодня в Бакинском дворце спорта состоится финал Кубка Азербайджана по баскетболу.

В решающем матче встретятся «Сабах» и «Гянджа». Игра начнется в 17:00.

На пути к финалу чемпион страны «Сабах» прошел «Губу» (113:76) и «Орду» (83:66). «Гянджа» выиграла у «Нефтчи» (95:92) и «Шеки» (97:71).

Победитель трех последних чемпионатов Азербайджана «Сабах» ни разу не выигрывал Кубок страны. «Гянджа» побеждала в 2023 году. Затем трофей выигрывали «Нефтчи» и НТД.

Интересно, что завтра ровно в 17:00 примерно в 20 километрах от Бакинского дворца спорта на стадионе «Банк Республика Арена» в Масазыре в рамках 21-го тура чемпионата Азербайджана по футболу встретятся «Сабах» и гянджинский «Кяпяз». 

То есть «Сабах» и Гянджа будут одновременно выяснять отношения как на баскетбольной площадке, так и на футбольном поле. Это усложнит задачу болельщикам, которым придется выбирать между футболом и баскетболом. 

В обоих противостояниях фаворитом является бакинский клуб.

«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол
«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол Причуды календаря
03:35 140
Канцлер срочно едет в Вашингтон
Канцлер срочно едет в Вашингтон
00:55 1091
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН наш комментарий
00:37 1179
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 11019
Экс-президент умер, а тело его живет
Экс-президент умер, а тело его живет очевидное - невероятное
00:20 1866
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой видео
21 февраля 2026, 23:58 2104
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
21 февраля 2026, 23:47 1085
Американцы уходят
Американцы уходят
21 февраля 2026, 22:55 2352
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
21 февраля 2026, 17:07 4259
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
21 февраля 2026, 20:51 2907
Российский дизель у берегов Кубы
Российский дизель у берегов Кубы
21 февраля 2026, 22:42 2261

ЭТО ВАЖНО

«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол
«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол Причуды календаря
03:35 140
Канцлер срочно едет в Вашингтон
Канцлер срочно едет в Вашингтон
00:55 1091
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН наш комментарий
00:37 1179
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 11019
Экс-президент умер, а тело его живет
Экс-президент умер, а тело его живет очевидное - невероятное
00:20 1866
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой видео
21 февраля 2026, 23:58 2104
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
Китай поставляет дроны в Россию через Таиланд
21 февраля 2026, 23:47 1085
Американцы уходят
Американцы уходят
21 февраля 2026, 22:55 2352
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
21 февраля 2026, 17:07 4259
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
Сбежали десятки тысяч террористов ИГИЛ
21 февраля 2026, 20:51 2907
Российский дизель у берегов Кубы
Российский дизель у берегов Кубы
21 февраля 2026, 22:42 2261
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться