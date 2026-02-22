«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол

В решающем матче встретятся «Сабах» и «Гянджа». Игра начнется в 17:00.

Сегодня в Бакинском дворце спорта состоится финал Кубка Азербайджана по баскетболу.

На пути к финалу чемпион страны «Сабах» прошел «Губу» (113:76) и «Орду» (83:66). «Гянджа» выиграла у «Нефтчи» (95:92) и «Шеки» (97:71).

Победитель трех последних чемпионатов Азербайджана «Сабах» ни разу не выигрывал Кубок страны. «Гянджа» побеждала в 2023 году. Затем трофей выигрывали «Нефтчи» и НТД.

Интересно, что завтра ровно в 17:00 примерно в 20 километрах от Бакинского дворца спорта на стадионе «Банк Республика Арена» в Масазыре в рамках 21-го тура чемпионата Азербайджана по футболу встретятся «Сабах» и гянджинский «Кяпяз».

То есть «Сабах» и Гянджа будут одновременно выяснять отношения как на баскетбольной площадке, так и на футбольном поле. Это усложнит задачу болельщикам, которым придется выбирать между футболом и баскетболом.

В обоих противостояниях фаворитом является бакинский клуб.